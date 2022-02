Diana Miloslavich asegura que “no pasa por agua tibia” denuncias de otros ministros por violencia familiar

| Foto: MIMP

Diana Miloslavich, manifestó en entrevista con RPP Noticias sobre las denuncias por violencia familiar que pesan sobre algunos titulares de diversas carteras. La ministra de la Mujer recalcó que sería deseable que ningún trabajador estatal esté involucrado en este tipo de casos, pero que es el presidente de la República quien decide la permanencia de los funcionarios.

Miloslavich recalcó que ante estos casos es necesario esperar que las investigaciones continúen, pero que esto no significa que pase por agua tibia las denuncias, sino que ella no es quien toma las decisiones en ese aspecto.

“Lo dejaría en la decisión del presidente Castillo, lo que creo es que lo deseable es que ningún funcionario del Estado ni menos de alto nivel en ningún estamento ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo ni en el Poder Judicial ni los jueces ni los fiscales, tengan antecedentes. No lo paso por agua tibia, pero no soy la de la decisión”, indicó.

Son varios los ministros de Estado que han sido duramente criticados, pero sobre todo el jefe del Gabinete Aníbal Torres por no tener un filtro antes de escogerlos para asumir importantes cargos.

Precisamente, hace unos días Torres respondió a estos cuestionamientos y les restó importancia a las acusaciones argumentando que todos los miembros del Consejo de Ministros reciben críticas por parte de los medios de comunicación. “Todos los ministros estamos cuestionados por la prensa, yo también”, manifestó.

“Tengo entendido que el ministro de Defensa ya superó ampliamente esa divergencia que había tenido (…). En cuanto a las denuncias del ministro Silva, las desconozco. Pero en todo caso, le preguntaré qué hay de ese hecho y en cualquier momento les informaré al respecto”, expresó.

“Veamos los temas más urgentes, veamos el mañana. Estamos saliendo de una pandemia que todavía no terminamos. Nuestros días no han estudiado nada, hace dos años que no han visto a otro niño. Hay que pensar en eso”, precisó en ese momento Aníbal Torres.

‘LA RESISTENCIA’

De otro lado, la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables se pronunció acerca de los ataques del grupo de ultraderecha “La Resistencia”. “Creo que la llamada “La Resistencia” y su comportamiento en los últimos ocho meses ameritan una acusación mejor pensado, viendo la forma de que esto tenga un alto. Hoy soy yo, ayer eran otros ministros y antes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló al programa Nada está Dicho de RPP.

Indicó que está evaluando cuál sería la forma correcta para que proceda una denuncia adecuada y que no quede solo en una acusación. Recordó que ya hay otras denuncias previas contra otros ex ministros atacados por este grupo de ultraderecha que también denunciaron y averiguará si prosperaron o no.

Miloslavich, también dijo que averiguará si la denuncia del exministro del Interior, Avelino Guillen, contra “La Resistencia” ha prosperado o no y que acciones realizar.

“Voy a ver qué se puede hacer entre varios abogadas y abogados sobre cuál sería la ruta más adecuada, porque la impunidad con la que vienen actuando no se puede tolerar”.





