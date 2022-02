Universitario: Álvaro Gutiérrez no descartó fichajes en el cuadro ‘crema’ y ve a la Copa Libertadores como un desafío

Álvaro Gutiérrez sucedió a Gregorio Pérez como entrenador de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes ha empezado de la mejor manera la Liga 1 2022. Y es que obtuvo dos victorias muy importantes ante la Academia Cantolao y la Universidad San Martín que lo han posicionado en lo alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, de cara a lo que será su participación en la Copa Libertadores buscarán llegar a la fase de grupos y quizás ir al mercado de fichajes en busca de algún jugador más, tal y como lo contó Álvaro Gutiérrez .

“ Yo no me cierro a cerrar el plantel. Si hay la posibilidad de traer jugadores que sumen para el equipo estaría encantado, pero siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del club no hay problema. Tenemos un equipo de scouting que siempre se fija en jugadores accesibles para el club”, señaló el DT ‘crema’ en conferencia de prensa.

El elenco ‘merengue’ cuenta con un plantel muy variado. De hecho, hace poco más de una semana Aldo Corzo mencionó que cuentan con más alternativas en comparación a otros años. No obstante, el hecho de afrontar tres torneos como la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Bicentenario, hace indicar que deberán contar con alternativas que suplan ciertas necesidades en los partidos. Por ejemplo, en la punta de ataque solo está Alex Valera como delantero centro puro. Joao Villamarín o Alexander Succar también puede jugar ahí, pero ellos se desempeñan más por fuera y suelen arrancar desde atrás.

El problema radicaría en que el cupo de extranjero lo tienen copado con los uruguayos Federico Alonso, Ángel Cayetano, Hernán Novick, Luis Urruti y el panameño Alberto Quintero. Por lo tanto, de fichar un jugador sería de nacionalidad peruana y, por el momento, no se ha escuchado algún nombre que esté por llegar a la institución de Ate.

GRAN INICIO EN LIGA 1 2022

De otro lado, Gutiérrez destacó el performance de su equipo en los dos primeros partidos del torneo local, donde se impusieron de forma contundente ante la Academia Cantolao (3-0) en condición de visita y con el mismo marcador de locales ante la Universidad San Martín. “ Vi muy bien el rendimiento del equipo. Fue un partido difícil como seguro lo serán todos, por suerte lo pudimos trabajar bien y meter ese segundo gol tranquilizador que nos ayudó en el resultado”, comentó el estratega ‘charrúa’ sobre el resultado ante el cuadro ‘albo’.

RETO EN COPA LIBERTADORES

Evidentemente, la Copa Libertadores será el torneo más complicado que afrontará Universitario este año. El rival de la fase 2 será Barcelona de Guayaquil, que viene de eliminar a Montevideo City Torque de Uruguay. Además, tiene el mismo peso del resto de los equipos peruanos de no pasar de fase de grupos desde hace 9 años, cuando Cusco FC (exReal Garcilaso) llegó hasta los cuartos de final. Ante esto, el entrenador considera que encararán esta competición como un desafío, tomando en cuenta el poderío de los equipos del resto de países. “ Estamos buscando romper las malas estadísticas de la ‘U’ y clasificar a la fase de grupos. No tenemos miedo, lo tomaremos como un desafío pero somos consciente que frente a nosotros tendremos rivales poderosos”, declaró.

Alex Valera celebrando su gol en la última victoria de Universitario en Copa Libertadores por 3 a 2 ante Independiente del Valle el 2021. | Foto: Universitario

INSTALACIONES DE UNIVERSITARIO

Por último, se refirió a las instalaciones que cuenta la ‘U’, entre las que destacan Campomar y el Estadio Monumental. “ Campomar es un lugar hermoso para trabajar, hay mucho para desarrollar y está en un lugar privilegiado . El estadio es ‘Monumental’, muy grande y muy bien organizado que es lo que se merece la hinchada de la ‘U’, quienes se hicieron notar bastante en el partido. El apoyo que los jugadores sienten les da un plus a la hora de jugar ”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO