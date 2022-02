‘Chemo’ Del Solar tras eliminación de César Vallejo en Copa Libertadores: “No estamos acostumbrados a esta intensidad”

José 'Chemo' Del Solar reconoció la amplia superioridad en la intensidad de Olimpia sobre la Universidad César Vallejo.

La Universidad César Vallejo tuvo un partido complicado en su visita a Olimpia de Paraguay en Asunción. De hecho, el resultado fue un 2 a 0, pero en el marcador global sucumbieron por 3 a 0, por lo que fueron eliminados de la fase 1 de la Copa Libertadores, sin tener la chance de luchar por un lugar en la fase de grupos. Justamente, sobre esta eliminación se refirió José ‘Chemo’ Del Solar, quien admitió que el equipo no está acostumbrado a jugar a la intensidad con la que se disputan estos encuentros.

“ No estamos acostumbrados a esta intensidad. El fútbol peruano no tiene ese ritmo de juego. Nos ha costado bastante. No solo aquí, sino también en la ida en Lima. Ha sido la principal diferencia”, señaló el DT peruano en conferencia de prensa tras el partido, destacando la diferencia entre el cuadro paraguayo y el conjunto trujillano.

Si bien reconoció que tuvieron la posesión en gran parte del encuentro, no fueron lo suficientemente contundentes para culminar las pocas llegadas que tuvieron a la portería contraria. Ahí también hizo hincapié en la precisión a velocidad que tienen los equipos en estas competiciones internacionales. “ La posesión fue nuestra, pero con muy poca profundidad. Producto de ello, fue que llegamos cinco veces al arco rival contra muchas llegadas de Olimpia que sin tener tanto la pelota nos hizo bastante daño. Es una tarea a mejorar por parte nuestra , el tener mayor profundidad. Nosotros somos un equipo que, por lo general, en casi todos los partidos nos gusta tener la pelota pero al nivel de Libertadores se nos complica. No es lo mismo jugar el campeonato local a jugar una Libertadores. El ritmo de juego es totalmente distinto. En la Copa los equipos juegan a otra velocidad. Tienen precisión con mucha velocidad y eso es complicadísimo en el fútbol ”, explicó el entrenador de 54 años.

BUSCAR JUGAR AL FÚTBOL

A su vez, resaltó esas ganas del elenco ‘norteño’ de querer jugar al fútbol y no lanzarse atrás en un campo complicado como lo es el Defensores del Chaco. “Nada que reprocharles. Tuvimos intención de jugar. Nunca se han escondido y a esperar. Tuvimos deficiencias, pero salimos a presionar para tratar de quitarle la pelota ”, comentó.

PLANTEL CON MUCHOS JÓVENES

Por último, tuvo palabras hacia varios jóvenes de la escuadra ‘poeta’ que demostraron condiciones a su corta edad, pero que la falta de experiencia les pasó factura en un nivel de esta magnitud. “Nosotros somos el segundo equipo del fútbol peruano con menor edad dentro del campeonato con un promedio de 23,8 años. Este año hemos rejuvenecido la plantilla, pensando en el futuro del club y ahí incorporamos muchos jóvenes como (Orlando) Núñez, (Carlos) Cabello, (Benjamín) Ampuero. (Jorge) Ríos que ya era nuestro, (Erick) Morillo. Son todos chicos entre 19 y 22 años que más adelante le darán muchas satisfacciones al club”, sostuvo.

El técnico peruano admitió la superioridad en la intensidad del conjunto paraguayo a pesar de la tenencia de la pelota de su equipo. | Video: YouTube 'Siente el Deporte'

RACHA NEGATIVA

Y es que la César Vallejo ha alargado una racha negativa en su historia de participaciones en la Copa Libertadores, en los que ha disputado 8 encuentros, y solo ha podido conseguir 5 derrotas y 3 empates. Además, en las cuatro ocasiones que el equipo ha tenido la chance de clasificar a esta competición, siempre se ha quedado en la etapa 1, sin poder acceder ni siquiera a la fase de grupos. De hecho, la última vez fue el 2021, cuando perdieron ante Caracas de Venezuela por un marcador global de 2 a 0.

OBJETIVO LIGA 1

Por lo pronto, a los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar solamente les queda concentrarse en la Liga 1 y tratar de luchar por el título nacional, que es la consigna principal. Lo harán con un equipo bastante joven a diferencia de otros años, cuando rompían el mercado de pases con llamativas contrataciones. Eso quedó atrás y ahora buscarán sostener su buen juego y agregarle la intensidad que en el fútbol peruano es prácticamente nula.

