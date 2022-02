Jorge Tandazo, el extremo de 18 años que debutó con Universitario: “Esto solo es el inicio de mi carrera”

Jorge Tandazo tras su debut con Universitario de Deportes: “Esto solo es el inicio de mi carrera”

El último viernes 11 de febrero, Jorge Tandazo pudo cumplir su sueño de debutar en el fútbol profesional, en el triunfo de Universitario de Deportes por 3-0 sobre la Universidad San Martín por la fecha 2 de la Liga 1 2022.

A sus 18 años, el extremo nacido en Tumbes pudo cumplir su sueño de jugar fútbol profesional luego de seis años de haber llegado al club crema. Pasados unos días de este cotejo, el juvenil conversó con Infobae sobre cómo ha vivido esta experiencia de tener minutos con el primer equipo.

¿Cómo te sentiste de poder debutar con Universitario? ¿Es un sueño hecho realidad?

Me sentí muy feliz, ya que era algo que desde niño he soñado, poder jugar profesionalmente y qué mejor que hacerlo en un equipo tan grande como lo es Universitario.

Tuviste un buen desempeño en menores con Universitario y eso te llevo a debutar en Primera, ¿cómo ha sido esa experiencia en juveniles jugando Copa Federación?

Gracias a Dios y al esfuerzo que he puesto durante este tiempo, las cosas han ido de la mejor manera para mí, empecé a jugar Federación en el 2016 con la categoría 2003, y luego al siguiente año con mi categoría que es la 2004.

¿Qué te dijo el profesor Álvaro Gutiérrez?, y ¿qué indicaciones te dio?

Me dijo que juegue con toda la confianza, que haga lo que el juego pedía y me indicó que busque mucho los espacios para poder encarar y aprovechar mi velocidad.

¿Cómo llegas a Universitario de Deportes?

Yo soy de Tumbes, empecé en la academia Unión Corrales del profesor Yul Montoya y Hernán Burgos, allí estuve desde los 6 años. Luego, a los 12 años en el 2016, Luis Salhuana abrió una academia en Tumbes, a la cual me invitó y me dio una beca completa para poder jugar, allí estuve unos 3 o 4 meses y luego nos mandó a 3 chicos a pasar pruebas aquí en Universitario de Deportes. Vinimos a pasar las pruebas y fue entonces que me pude quedar en la ‘U’. Desde ese momento hasta ahora he estado aquí.

Ahora que ya tuviste tu oportunidad, ¿qué metas u objetivos tienes con Universitario?

Para este año poder aportar al club, poder sumar más minutos en Primera, y poder ir ganándome un espacio en el equipo. También quisiera salir campeón con este gran club.

¿Qué te dijeron tras tu debut?

Tengo el apoyo de todos, me lo dijeron antes y después del partido, me dijeron que esté tranquilo, que tenga mucha confianza en mí, que lo que sí tenía que hacer era seguir trabajando mucho, porque esto solo es el inicio de mi carrera. Que no me conforme con nada y dé siempre lo mejor de mí.

¿Siempre jugaste de extremo?

Cuando recién llegué a la ‘U’ jugaba de nueve, pero en una oportunidad me pusieron por banda y me sentí mucho mejor, podía correr más y encontrarme más con el balón.

¿A qué jugador admiras?

Admiro a Cristiano Ronaldo, André Carrillo, Jadon Sancho y Kylian Mbappé

SEGUIR LEYENDO: