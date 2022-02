Perú vs. Uruguay: Diego Rebagliati y la polémica generada en las Eliminatorias con los precios de entradas y localías

Diego Rebagliati es el comentarista de los partidos de la selección peruana para señal de cable.

A la selección peruana le quedan dos fechas para definir si se mantiene con vida en las Eliminatorias Sudamericanas y logra un cupo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el duelo en Montevideo ante su similar de Uruguay ha generado mucha polémica, sobre todo por los exorbitados precios de las entradas para los hinchas nacionales que buscan asistir al Estadio Centenario para alentar a la ‘bicolor’ .

De hecho, las entradas para la tribuna visitante tienen un valor de 300 dólares cada una. Un monto excesivamente elevado si lo comparamos con lo que pagaron los fanáticos venezolanos para ver a su selección en la pasada fecha en el mismo escenario. En este caso llegaron a costar 1590 pesos uruguayos, que viene a ser casi 37 dólares cada una.

Precios de las entradas del Uruguay vs. Venezuela.

Por tal motivo, en el programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes se originó un debate en torno a este tema y a otro que ha venido ocurriendo en el proceso clasificatorio. Esto comenzó con Michael Succar diciendo que esto debe erradicarse y regularse. En eso, Diego Rebagliati tomó la palabra: “Si erradicamos ahora ya no se juega en Calama, en Guayaquil. La siguiente Eliminatoria todos seamos buenitos y contentos, y nosotros no tenemos revancha. La Eliminatoria Sudamericana se volvió la selva. La CONMEBOL y la FIFA lo están permitiendo. Entonces, en las próximas Eliminatorias a Brasil lo llevamos a Juliaca, a Argentina lo llevamos a Cusco. Si quieren venir 300 ecuatorianos, que sean 1000 dólares la entrada, y empezamos a jugar todos con esa regla”, señaló.

Succar intervino después y dijo que la CONMEBOL debe tomar acción ante esta situación. “Si es válido 500, es válido 700. Por eso decía que, para que esto no ocurra, la CONMEBOL debió uniformizar los precios”, comentó. Inmediatamente, Rebagliati acotó: “ Todo da vueltas. Así como hoy día eres visitante, mañana te va a tocar ser local ”.

REGLA DE ECONOMÍA

Pedro García no se quedó atrás e intervino en el debate. Sin embargo, entendió la decisión de los directivos uruguayos de subir los precios. “Tú no puedes regular la economía. No se regula al decreto, sino por oferta y demanda. Estoy con todos los peruanos que quieren ir y quisieran que cueste menos para proteger la economía de la gente, pero la economía es por oferta y demanda”, afirmó.

CASO SIMILAR EN PERÚ

Diego Rebagliati mencionó un caso similar que sucede en el Perú. Y es que Carlos Stein subió considerablemente los precios para su partido de este fin de semana ante Universitario de Deportes, tomando en cuenta la gran hinchada que querrá hacerse presente. “Sin ir más lejos, el sábado en Guadalupe (en el departamento de La Libertad) juegan Carlos Stein con la ‘U’. Las entradas cuestan 100 soles una tribuna (Oriente) y 120 soles otra tribuna (Occidente). No sé cuánto costaron en la primera fecha que jugó Stein o cuánto estará en la siguiente fecha que jueguen de local, pero te aseguro que no va a costar más de 20 soles”, dijo.

Precios de entradas Carlos Stein vs. Universitario de Deportes.

DEMANDA POR ENTRADAS

El mismo García intervino nuevamente y entendió el caso de las localías, cuando Chile llevó a Argentina a Calama (ciudad de altura con 2,260 m.s.n.m.) para tratar de ganar y sacar ventaja, aunque finalmente terminó cayendo por 2 a 1. “Tú puedes protestar la localía y decir “no es bueno jugar en Calama y sí debería jugarse donde corresponde”, pero no en Calama, que no existe en Eliminatorias. Lo mismo que Juliaca, lamentablemente. Pero te pregunto, ¿crees que esas entradas que valen 300 dólares, no se van a acabar? De todas maneras, por oferta y demanda ”, añadió.

DESIGUALDAD

Michael Succar sostuvo que su intención no era de ‘oferta y demanda’, sino de la desigualdad de cobrarles a unos más que otros. “Mi punto no es oferta y demanda, se va a llenar de todas maneras. Mi punto es y que me parece antiético, es ‘a ti te cobro 5 y a ti te cobro 25′. Eso se puede uniformizar en base a una regla ”, puntualizó.

Evidentemente que se ha generado una ola de sucesos en estos meses en torno a las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que cada detalle cuenta para tener el ansiado cupo a la Copa del Mundo, un hecho que se definirá en la última fecha.

El comentarista deportivo explicó la actualidad de las Eliminatorias, donde cada país juega con sus intereses y se genera una desigualdad. | Video: Movistar Deportes

