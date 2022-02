¿Hernán Barcos y Paolo Guerrero juntos en ataque?: “No tengo problema de hacer el trabajo sucio”, dijo el ‘Pirata’

El 'Depredador' nunca jugó un partido con el equipo profesional de Alianza Lima.

A medida que los días pasan crece que la posibilidad de que Paolo Guerrero vista la camiseta ‘blanquiazul’ en la temporada 2022 y, con esto, la gran chance de hacer dupla con Hernán Barcos, referente y titular indiscutible en Alianza Lima para esta nueva campaña. El delantero argentino habló en una reciente entrevita y se refirió a este tema, además de la pobilidad de retirarse con los ‘íntimos’, entre otras cosas.

“Si Paolo Guerrero no tendríamos problemas en combinar, a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos”, comentó el ‘Pirata’ en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, dio de detalles de los que pudo ser su salida del club en esta temporada. “Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata. A Alianza Lima le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y finalmente me quedé, era también mi decisión”.

Además, también se refirió al momento de Alex Valera en Universitario de Deportes. “Es un buen jugador, claro que tiene cosas para mejorar, pero está en buen momento para hacerlo. Tiene mucho para darle no solo a la ‘U’, sino a Perú”, comentó el veterano delantero con pasado en su selección.