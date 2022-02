Waldir Sáenz advirtió que Alianza Lima está perdiendo su estilo futbolístico: “Tenemos que ver el perfil del técnico”

Waldir Sáenz es uno de los últimos ídolos de Alianza Lima.

Waldir Sáenz fue entrevistado en una radio local por el aniversario 121 de Alianza Lima. No obstante, el ídolo ‘blanquiazul’ hizo una advertencia sobre el conjunto íntimo. Para el exfutbolista se ha perdido el estilo que se practicaba hace años y se debe al perfil de los técnicos.

“Cada técnico viene con su estilo y se está perdiendo el estilo que era de Alianza en los 90 y 80. Si queremos que vuelva la esencia futbolística de Alianza Lima, tenemos que ver el perfil del técnico”, señaló el exdelantero para Ovación.

El vigente campeón de la Liga 1 se caracterizaba por un fútbol pícaro y su plantilla estaba conformada por jugadores de buen pie. No obstante, en las últimas campañas se cambió el ‘chip’ y pasó a tener un idea de juego más frontal, con llegada más rápida al área rival.

No obstante, esto le ha traído buenos resultados en los últimos diez años. Fue campeón con Pablo Bengoechea en el 2017 después de mucho tiempo y el año pasado alzó el trofeo de la mano de Carlos Bustos.

ÚLTIMOS TÉCNICOS DE ALIANZA LIMA

Arthur Bernades (2000)

Paulo Autuori (2001)

Jaime Duarte (2001 y 2020)

Bernabé Herráez (2001)

Franco Navarro (2002)

José Torres (2002-2003)

Gustavo Costas (2003-2004 y 2009-2011)

Rubén Darío Insúa (2005)

Wilmar Valencia (2005 y 2013)

Roberto Chale (2005)

Gerardo Pelusso (2006-2007)

Diego Aguirre (2007)

José Soto (2008 y 2012)

Francisco Pizarro (2013 y 2015)

Richard Páez (2008)

Guillermo Sanguinetti (2014-2015)

Gustavo Roverano (2015)

Roberto Mosquera (2016)

Juan Jayo (2016)

Pablo Bengoechea (2017-2018 y 2019-2020)

Miguel Ángel Russo (2019)

Victor Reyes (2019)

Mario Salas (2020)

Carlos Bustos (2021-2022)

Con estos entrenadores, Alianza Lima salió campeón del torneo local en seis ocasiones. Comenzó con el español Herráez, le siguió Costas con un bicampeonato, Pelusso hizo lo propio en el 2006, Bengoechea rompió la sequía de títulos y Bustos tuvo un 2022 redondo.

RECONOCIMIENTO BLANQUIAZUL

Por otro lado, Waldir se mostró agradecido porque el pueblo íntimo lo considera dentro del once histórico del club. “Que me pongan en el once ideal de Alianza me da una alegría tremenda. Para mí, es un orgullo”.

¿Es que cómo no podría ser considerado? Es el máximo goleador de la historia de Alianza Lima con 178 goles. Además, fue campeón de la primera divisióndel fútbol peruano en cuarto oportunidades: 1997, 2001, 2003, 2004.

“Fue uno contra Unión Huaral con una jugada de taco. Cuando le hice el gol a Cruzeiro, le preguntaron a mi papá, que estaba en la tribuna, si yo era brasileño por el nombre”, respondió cuando le consultaron sobre su mejor gol.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Los íntimos se enfrentarán la próxima jornada a Carlos Mannucci. El partido está programado para el domingo 20 de febrero a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Los trujillanos llegarán con un poco de ventaja, debido a que descansaron esta fecha.

Alianza Lima viene de empatar en la dos primeras fechas. Primero 1-1 ante Atlético Grau en Matute con tanto de Josepmir Ballón y después igualó sin goles con Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao.

Por el momento, marcha décimo en la tabla de posiciones de la Liga 1 y buscará conseguir sus primeros tres puntos ante el ‘Tricolor’, que perdió en su debut con Melgar por la mínima diferencia en el complejo deportivo de la UNSA en Arequipa.

