Hernán Condori asegura que el “agua arracimada” que promocionó cuenta con permisos para ser comercializada

Ministro de Salud

En la primera conferencia del consejo de Ministros, el titular de la Salud, Hernán Condori, quien es cuestionado, entre otras cosas, por promocionar “agua arracimada” la cual no tendría validez científica, aseguró que hizo esto como parte de su labor “preventiva promocional” de médico y aseguró que dicho producto sí cuenta con los permisos correspondientes para su comercialización.

“Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 24 años de médico. No tengo por qué borrar nada de página de Facebook. He hecho diferentes publicaciones sobre hepatitis, el uso del pulso oxímetro, sobre el COVID-19 y diferentes productos para poder educar a la población”, dijo Hernán Condori.

“Este producto es un tipo de ‘agua arracimada’ que tiene permiso de la Digemid, de Digesa, de la FDA y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que tiene su patente a nivel mundial”, sostuvo y reiteró que esto era parte de su labor de “medico profesional en la parte preventiva”.

Ministro Hernán Condori defiende el agua arracimada.

UN NUEVO ENFOQUE

Durante su participación, el ministro de Salud destacó la labor de su antecesor, Hernando Cevallos, de quien dijo había dejado la valla muy alta por los avances en la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, manifestó que trabajará bajo un enfoque preventivo para atender otras enfermedades o problemas que se han dejado de lado durante la pandemia como la tuberculosis, el cáncer del cuello uterino y los embarazos adolescentes.

“Tenemos una valla muy alta que nos ha dejado el doctor Cevallos. Vamos a seguir trabajando arduamente”, dijo y mencionó que un 80% de la población objetivo tenía la primera dosis; un 70% contaba con dos dosis y más de 20% ya tenía la dosis de refuerzo.

“Vamos a dar un enfoque preventivo promocional al primer nivel. (Durante la pandemia) se fortalecieron solamente los hospitales, pero debimos también haber fortalecido el primer nivel”, añadió.

CUESTIONAMIENTOS AL MINISTRO DE SALUD

Cabe señalar que el Colegio Médico del Perú (CMP) citó al nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, por presuntamente promover la pseudociencia y para que explique por qué estaría ejerciendo como obstetra sin tener la especialidad.

Y es que, tras ser designado como titular del Minsa, en las últimas horas se han difundido videos e imágenes del flamante ministro promocionando “agua arracimada”, un producto cuyo efectividad no ha sido probada científicamente, además de servicios de como gineco-obstetra cuando solo es médico general.

HACIA EL VOTO DE CONFIANZA

Por otro lado, el premier Aníbal Torres dijo ha solicitado a todos sus ministros que comuniquen si tienen antecedentes por violencia contra la mujer para evitar casos como el de Héctor Valer, quien tuvo que renunciar al cargo de presidente de la PCM.

Torres añadió que se presentará en el Congreso para que le designen la fecha, dentro de los 30 días que están previstos durante la Constitución, para la presentación por el voto de investidura.

PARTIDO MORADO NO DARÁ VOTO DE CONFIANZA

Al respecto, este miércoles, los congresistas del Partido Morado adelantaron que no otorgarán el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres al considerar que se ha designado a “personas con serios cuestionamientos para el Consejo de Ministros”.

A través de un comunicado compartido en Twitter, los parlamentarios Ed Málaga Trillo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes acordaron que no darán el voto de confianza ya que el nuevo gabinete no cumpliría los criterios que el propio jefe de Estado había anunciado.

