Sporting Cristal cayó goleado 5-1 ante Caracas y quedó eliminado de la Copa Libertadores Sub 20

Sporting Cristal cayó goleado por 5-1 ante Caracas en el estadio Guayaquil. Foto: Conmebol Libertadores.

Lo que parecía ser un gran torneo para Sporting Cristal en esta Copa Libertadores Sub-20 con su buen debut, terminó siendo una eliminación catastrófica cerrando con dos goleadas. Los ‘celestes’ volvieron a perder y esta vez 5-1 ante Caracas de Venezuela, en el marco de la tercera fecha del grupo A. Cuatro goles fueron marcados en el segundo tiempo.

El primer tiempo acabó apenas 1-0 a favor de los venezolanos y las esperanzas de los ‘cerveceros’ se mantenían vivas, ya que con el empate avanzaban a la siguiente instancia. El primer gol lo anotó Manuel Sulbaran, quien se convirtio en la gran figura del compromiso jugado en el estadio Banco Guayaqui con un hat-trick.

MARLON PEREA HABLÓ AL FINAL DEL PARTIDO

“Este torneo nos deja muchas enseñanzas. Que tenemos que esforzarnos más, que no nos alcanza con lo que nosotros hacemos. Salimos campeones en Perú prácticamen goleando a todos y venimos aquí y nos meten siete, cinco. Eso nos hace ver una realidad. Tenemos que seguir trabajando para dar pelea en Perú y volver a una Copa Libertadores. Es bonito jugar una Libertadores, pero no es lindo que te metan esa cantidad de goles. No solo yo, sino todos mis compañeros nos hemos dado cuenta de lo que es la realidad”, comentó el delantero.