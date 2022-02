Las mejores frases de canciones románticas para dedicar en San Valentín

Esta es una de las formas más románticas de celebrar el amor con tu pareja.

Uno de los momentos más difíciles que atraviesan los enamorados en las celebraciones de San Valentín es encontrar las palabras adecuadas para escribir dedicatorias a su persona favorita. El principal problema es que en muchas ocasiones no podemos expresar en palabras todo lo que sentimos por escrito, pero si de forma personal. Recordando además que en época de pandemia, los románticos evitan encontrarse para evitar concurrir a espacios donde se expongan a contagios.

Si deseas enviarle un obsequito por el Día del Amor y la Amistad y no sabes qué escribir para acompañar el regalo, a continuación te compartimos una lista de ideas con las mejores frases de canciones románticas que puedes usar como inspiración.

KAROL G - OCEAN

“Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería a por ti”.

DANNY OCEAN - DIME TÚ

“Me he coronado rey de tu boca y esta destreza loca, oh. Rasgado por dentro, gritándole al viento por ti”.

GREEICY - LOS BESOS

“Qué placer tenerte, quiero amanecer siempre en tu mente y también presente, que cada noche sea diferente. Un gran amor, eso dice la gente”.

SEBASTIÁN YATRA - PAREJA DEL AÑO

“Mi condición; enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. Cuánto te extraño”.

LIL SILVIO & EL VEGA - TE ENCONTRÉ

“Definitivamente de ti estoy enamorado. Y no hay nadie que me contradiga. Gracias a Dios el me mando, quien le va a dar sentido a mi vida. Ella es, ella es, ella es, realmente el amor de mi vida”.

Así celebran San Valentín. EFE/Cortesía Bodas.com.mx/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

RATA BLANCA - MUJER AMANTE

“Tu presencia marcó en mi vida el amor lo sé. Es difícil pensar en vivir ya sin vos. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi irreal. Debo saber si en verdad en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción”.

GIANMARCO - LEJOS DE TI

“Cada mañana es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel. En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento. Eres el ángel de mi cuento, eres mis ganas de vivir”.

REIK - CREO EN TI

“Te seguí y rescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor. Que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre”.

ALEX UBAGO - ME MUERO POR ABRAZARTE

“Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior”.

RBD - UN POCO DE TU AMOR

“Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón que solo soy un fan de corazón, que no te para de soñar, cada día más. Pero sé también que entre la multitud alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel, para reconocer el amor más fiel”.

TERCER CIELO - ENAMORADOS

“Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí, llegó el amor sin pedir permiso y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti”.

MYRIAM HERNÁNDEZ - LA FUERZA DEL AMOR

“Es intuitivamente que te llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierten todos los excesos, se alejan mis dudas y venzo los miedos, y cada deseo se traduce en ti”.

ALEJANDRO SANZ - CUANDO NADIE ME VE

“Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo”.

