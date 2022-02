El Estafador de Tinder: conoce cómo son engañadas las víctimas de ‘estafas por amor’ en las aplicaciones de citas

Descubre cómo funciona esta modalidad de estafa. Picture taken September 1, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo/File Photo

El éxito rotundo que está teniendo el documental de Netflix ‘El Estafador de Tinder’ ha iniciado la conversación en un tipo de crimen que, aunque no lo parezca, es más usual de lo que se piensa, estas son las llamadas ‘estafas por amor’.

Según la vocera del FBI, Christina Garza, el fraude en las aplicaciones de citas se incrementó con la llegada de la pandemia, debido a que mucha más gente se empezó a unir a estas plataformas y el hecho de pasar más tiempo en casa sin nada más que hacer que estar en el celular o computadora fue el escenario perfecto para estos estafadores.

Por ello, en el 2021 el valor estimado de las pérdidas que llegaron a sufrir las víctimas ascendió hasta los 1,000 millones de dólares, sin embargo, este ni si quiera es el monto completo, dado que hay muchas víctimas que no se atreven a denunciar por vergüenza.

Se puede pensar que este tipo de estafas aumenta cerca a fechas como San Valentín, sin embargo, el FBI señala que ocurren en cualquier momento del año y que las víctimas pueden ser tanto hombres como mujeres jóvenes o incluso de la tercera edad. Es más, los defraudadores suelen buscar a personas mayores, ya que asumen que tienen dinero y son más confiados, a diferencia de alguien joven que muchas veces no tienen gran cantidad de ingresos o ahorros.

Si quieres conocer la forma que utilizan estos estafadores para hacer caer a sus víctimas, continúa leyendo la siguiente nota.

CÓMO ESTAFAN EN APPS DE CITAS

El largometraje se encarga de mostrar clara y detalladamente cómo es el modus operandi de los estafadores por redes sociales. Cómo en el caso de Simon Leviev, la mayoría de timadores fingen ser contratistas, militares que han sido enviados a otros países, pilotos o personas que trabajan en el extranjero y viajan mucho por lo que no pueden verse de forma continua.

Sin embargo, se encargan de que la conversación sea constante e íntima, mensajes de ‘Buenos días’, videollamadas, incluso ‘love bombing’ son técnicas que usan estos estafadores para enamorar a sus víctimas y evitar que duden cuando llegue el momento de pedirles dinero.

Luego, lo más usual es que cuando se quede en un fin de semana para verse y tener una cita, siempre surge algo que se los impide, como un vuelo cancelado, problemas en el trabajo, etc y así nunca se llega a concretar el encuentro pero la ‘relación’ sigue para mantener enganchada a la víctima y así esperar el momento oportuno para sacarles dinero.

Las razones suelen ser que quieren formar una empresa pero no les alcanza, tienen que pagar un préstamo o abogados, lo necesitan para algo relacionado al trabajo, alguna enfermedad o para un familiar, etc. Muchos tienden a no pedirlo directamente, sino mostrarse preocupados por el ‘problema’ que tienen y así la otra persona se ofrece a prestárselos voluntariamente, ya que son ‘pareja’ por lo que no sería nada raro.

Una vez enviado el dinero, los estafadores suelen decir que lo pagarán en un plazo de tiempo determinado que nunca ocurre y luego empiezan a pedir más con la excusa de que ‘surgieron más problemas’ y no saben que hacer. Cuando la víctima los confronta o se da cuenta de la estafa estos desaparecen sin poder contactarlos. Según el FBI, una gran parte de este tipo de estafadores operan desde África, esto hace que sea más difícil poder rastrearlos y parar su actividad criminal.

