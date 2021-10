Dinámicos del Centro: Mininter ofrece 80 mil soles por el paradero de Arturo Cárdenas, secretario de PL

Arturo Cárdenas se encuentra prófugo de la justicia peruana.

¡Se Busca! Desde hace dos semanas, la policía nacional del Perú, viene buscando a Arturo Cárdenas, secretario del partido político de Perú Libre y cuatro dirigentes más, ligados a la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, quienes en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia peruana .

Como se sabe, Ministerio Público a través del juez Jorge Chávez, emitió la orden de la localización, ubicación y captura internacional de los 5 sindicados. La decisión judicial fue notificada a Interpol para que se distribuya en todos los países, en especial a nuestros vecinos, ya que aseguran que podrían haberse fugado para allá.

En eses sentido y tras un reporte de inteligencia, hecho por el jefe policial de Mazamari, comandante PNP Luis Revilla Plasencia, “fuentes humanas” han señalado que Arturo Cárdenas, Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y Francisco Muedas Santana, ya habrían salido del país, por lo que su situación se agrava al estar como no habidos, pese a las citaciones a la fiscalía.

Según investigaciones, Cárdenas estaría ocultándose en Bolivia o Venezuela, aprovechando la afinidad política con estos gobiernos de los países vecinos, según mencionan diversas fuentes en Huancayo.

MINISTERIO DEL INTERIOR OFRECE 80 MIL SOLES POR PARADERO DE ARTURO CÁRDENAS

El Ministerio del Interior incluyó a los cinco prófugos en el programa de recompensas. Para Arturo Cárdenas ofrecen 80.000 soles por cualquier información que permita su ubicación y localización.

Por los otros cuatro investigados, la recompensa estima a 50.000 soles por cada uno. La Fiscalía considera a los cinco prófugos parte de una organización criminal que operaba en el Gobierno Regional de Junín por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

¿QUIÉN ES ARTURO CÁRDENAS?

Arturo Cárdenas, también conocido como ‘Pinturita’, es secretario nacional de organización política Perú Libre y uno de los hombres de confianza de Vladimir Cerrón. Según la hipótesis fiscal, se encargaba de controlar la contratación de personal de la Dirección de Tránsito.

En tanto, Waldys Vilcampoma, José Bendezú y Eduardo Reyes Salguerán fueron jefes de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín entre los años 2019 y 2021, periodo en el que se otorgaron licencias de conducir de forma irregular.

CASO RICHARD ROJAS

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Richard Rojas García, quien recientemente fue designado como embajador del Perú en Venezuela, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos (caso los Dinámicos del Centro).

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la campaña presidencial 2021 del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

La medida de coerción fue solicitada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Corrupción de Funcionarios, según anunció la Coordinación Nacional de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo del fiscal superior Rafael Vela Barba.

Ante esto y tras las investigaciones en su contra, Richard Rojas se pronunció y aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto como embajador de Perú en Venezuela.

Como ya muchos lo saben, la Cancillería confirmó este último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, aseguró Torre Tagle.

