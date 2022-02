Dueño de Mi Barrunto defiende a su cevichería por “precios exagerados”

Mi Barrunto es una de las cevicherias favoritas de los jugadores de fútbol y deportistas en general. Créditos: Instagram

Augusto Sánchez, uno de los dueños de la cevichería Mi Barrunto salió al frente para defender el negocio familiar de la ola de críticas que ha causado un video viral en Tiktok donde denuncian los presuntos “precios exagerados” que cobran en el restaurante favorito de los futbolistas, ubicado en el distrito de La Victoria.

El cevichero puso fin a los rumores sobre los precios en la carta del restaurante, el cual causó una polémica con el video viralizado y hasta el presentador Beto Ortiz se pronunció al respecto por el monto que se debe pagar para comer en una de sus mesas.

Sánchez precisó en una entrevista a Magacín 247 que todo se trata de una desinformación con respecto a lo que ocurrió en la visita de la usuaria de Tiktok que compartió un video en su cuenta. Como defensa de su local, explicó que hay diferencia entre los platos que venden en el menú a la carta y las preparaciones especiales que solicitan los clientes, los cuales no se encuentran en la lista de platillos.

El empresario gastronómico incluso agradeció a la joven y a la figura de Willax TV por la exposición de esa boleta que se hizo viral en redes sociales, ya que ha recibido un gran número de solicitudes para revisar el menú que ofrecen en la cevichería, así como la asistencia de curiosos que han llegado a su sede en La Victoria para degustar de los platillos que ponen a la venta.

“Agradecemos a Beto Ortiz y a la señorita que lo publicó porque ha ido gente por curiosidad. Los precios que figuran ahí no son de la carta, fueron pedidos especiales del cliente. Por ejemplo, nosotros no vendemos chilcano, porque se regala, el cliente quiso un chilcano de corvina y se lo vendimos. El cliente especifico que quería un ceviche especial. Si el cliente insiste se le explica que el precio no está en el marco de la carta. A nosotros nos ha ayudado mucho porque hemos aumentado la materia prima. Gracias a los clientes nuevos y a los que siempre van por mostrarnos su solidaridad”, expresó ante la polémica.

Dueño de Mi Barrunto pone fin a la polémica por precios de su menú.

SOBRE MI BARRUNTO

Quienes tienen una presencia activa en redes sociales y siguen a personajes peruanos han podido apreciar que son varios los famosos de la televisión y deportistas que tienen entre sus restaurantes favoritos a Mi Barrunto, ubicado cerca a la casa de los hinchas de Alianza Lima, el Matute.

Este local ganó popularidad rápidamente, convirtiéndose en un espacio de reunión y celebración de los ‘íntimos’, así como de otras figuras del fútbol peruano y otras disciplinas. Mi Barrunto es un negocio familiar liderado por tres hermanos, pero el que tiene más notoriedad y participación en los medios de comunicación es Augusto Sánchez, quien es la cara pública y mantiene una buena relación con los integrantes de la selección peruana.

Solo basta con revisar la cuenta de Instagram del establecimiento para apreciar la gran cantidad de fotos que se almacenan de todos los visitantes que llegan a diario a disfrutar de sus mejores presentaciones de la comida marina. Incluso, también han incursionado en el rubro de los panetones, productos que promocionaron con famosos en sus diferentes plataformas digitales.

