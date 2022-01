Albañiles se hacen viral en TikTok por video donde imitan a los Avengers

Albañiles imitan a los avengers y arrasan en TikTok. Composición Infobae.

Albañiles vengadores en México, y no desde el lado negativo. No han destruido ninguna construcción o alguna protesta por la obra, sino que han realizado un video viral que está arrasando las redes sociales. Se trata de un corto clip subido a TikTok en donde imitan a los personajes de ‘Avengers’ con sus materiales de construcción. Los protagonistas imitaron a Capitán América, Wolverine, Thor, Deadpool y Hawkeye. E, personajes populares de la franquicia Marvel Studios.

El metraje fue compartido desde la cuenta @covocarquitectos, de la arquitecta María José Covarruvias, siendo ella la encargada de mover esta página virtual. Es ella quien graba el clip en donde realiza diversas iniciativas con los trabajadores, en donde se presenta de forma personal a cada integrante de la obra.

“¿A quién elegirías para cuidar tu obra?”, dice el texto del video, donde Thor es parodiado con una bolsa vacía de cemento que funge como armadura, y una comba que simula ser el “Mjolnir” el martillo del dios del trueno. El Capitán América fue imitado con un escudo de cemento, Hawkeye con un arco y palo de madera. Lo sorpresivo fue la presencia de Wolverine, quien en teoría no es parte del universo de Los Vengadores, pero aún así es parte de Marvel. Él fue imitado por un obrero que reemplazo las agujas por clavos largos.

El video ya cuenta con más de 3,5 millones de visitas, más de 260 mil me gusta y 4 mil comentarios en la popular red social.

Albañiles imitan a los personajes de Avengers y se vuelven viral en TikTok, la persona que subió el video respondió a las críticas en que el clip buscaba romper los estereotipos contra estos obreros en México. Video: TikTok/@covocarquitectos.

RESPUESTA DE LA ARQUITECTA

María José Covarruvias (@covacarquitectos), se pronunció en otro video de su cuenta oficial de TikTok, en donde hizo un resumen de los comentarios positivos y negativos sobre el clip que subió de los trabajadores ‘Avengers’. Se enfocó en lo segundo, ya que usuarios mencionaron que por esa razón no acaban la obra. Ella explicó que esas afirmaciones son falsas, pues estas no toman más de 5 minutos, lo que no afecta en lo absoluto el ritmo de trabajo.

“La verdad que grabar un TikTok no nos quita más de cinco minutos. Entonces esto no retrasa la obra de ninguna manera. Es como cuando alguien en una oficina agarra un ratito su celular para usar WhatsApp, se mete a TikTok. Son como estos cinco minutos de despejarnos, de relajarnos y volver a trabajar”, dijo en el video María José.

Además, añadió que su objetivo principal era buscar romper los estereotipos que tiene la ciudadanía mexicana con los albañiles. “Ellos son mucho más que piropos groseros a una mujer, son mucho más que personas que retrasan una obra. Tienen un trabajo muy pasado, es una jornada larga. Entonces estaría padre que veamos la otra cara de la moneda, que valoráramos mucho más su trabajo y que veamos lo que pasa realmente en una obra”, sentenció la tiktoker.

María José Covarruvias, tikToker mexicana responde sobre el video de los albañiles que imitan a los 'Avengers'. Video: TikTok/@covocarquitectos.

SEGUIR LEYENDO