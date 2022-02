César Hildebrandt sobre Vladimir Cerrón en el gobierno: “Su próximo paso será imponer al ministro de Economía”

César Hildebrandt advierte nuevas movidas de Vladimir Cerrón dentro del Ejecutivo.

En su reciente columna, César Hildebrandt lamentó la designación de Hernán Condori como nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa). En ese sentir, culpó al presidente de la república, Pedro Castillo, y al “portero de Palacio de Gobierno”, Vladimir Cerrón, de este nombramiento en medio de la tercera ola de COVID-19 que azota al Perú.

“Parece salido de una tradición verde de Ricardo Palma, de un circo perejil, de una huaringa. Vende agüitas, finge ser ginecólogo, arregla tomógrafos que él mismo descompone y miente como quien lo ha nombrado”, dijo sobre Condori Machado.

“Pero es hombre de Cerrón y con eso basta. Porque Cerrón ha entrado al gobierno por la puerta falsa. El portero tenía la llave maestra de Palacio. Fue entonces el portero donde el presidente y le dijo que ahora exigía el tantas veces pedido Ministerio de Salud”, continuó en su columna.

En la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece, el periodista aseguró que el jefe de Estado cedió ante los chantajes del líder de Perú Libre y le brindó la cartera de Salud, la cual tiene un presupuesto de 21 mil millones de soles.

“Lo triste es que este gabinete no es la respuesta que la crisis merecía. Es, más bien, la fuente inexorable de nuevos problemas. Necesitábamos la renovación y hemos tenido la reincidencia. (…) ¡Cuánto me habría gustado que desde el gobierno me hubiesen obligado a tragarme cada palabra de las que dije –y digo- cuando planteo la renuncia del presidencial como una salida!”, expresó.

Además, César Hildebrandt manifestó que el siguiente paso de Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo será imponer a uno de sus hombres al frente del Ministerio de Economía y Finanzas . “Castillo ha entregado lo que Cerrón le pedía y lo que ignora es que ha abierto la puerta que el portero esperaba que abriera”, indicó.

“Porque Cerrón pedirá más. Y su próximo paso será imponer a alguien en el Ministerio de Economía. Cerrón está en Palacio y el hambre le agita la tripa. Su saciedad será la desgracia final de Castillo”, argumentó.

En cuanto a la oposición, el director del semanario señaló que su único objetivo es vacar al presidente más por una revancha política que por el bien de la ciudadanía. “Veo a la derecha y leo a sus voceros y lo que veo y leo es podre antigua. (...) No les importa el país sino el tanto por ciento y claman por vacancia porque un campesino forastero derrotó a su candidata”, sostuvo.

Por último, cuestionó también la falta de ideología que prima en el gobierno de Pedro Castillo, el cual aparentemente continúa sin un plan para gestionar los temas de agenda del país.

“Esta es la caricatura de un gobierno de izquierda. Es el gobierno de izquierda con que la derecha soñó como vacuna y escarmiento: errores sucedidos de errores, consejeros embarrados, secretarios con dólares en el inodoro, ministros que apuestan por la ilegalidad, asesores de pacotilla que administran poder al margen del presidente”, refirió.

“No es la izquierda la que está en el gobierno. No es el socialismo -futuro inevitable del mundo- el que lucha por imponerse en Palacio. Es el caos que pelea con la improvisación, es la nada que reta a duelo a la evasión de responsabilidades, es la incertidumbre que le grita a la duda”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO