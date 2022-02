Hernán Condori: Colegio Médico cita al ministro de Salud por ejercer como obstetra sin tener especialidad

Hernán Condori, ministro de Salud. | Foto: Facebook

El Colegio Médico del Perú (CMP) citó al nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, por presuntamente promover la pseudociencia y para que explique por qué estaría ejerciendo como obstetra sin tener la especialidad.

Y es que, tras ser designado como titular del Minsa, en las últimas horas se han difundido videos e imágenes del flamante ministro promocionando “agua arracimada”, un producto cuyo efectividad no ha sido probada científicamente, además de servicios de como gineco-obstetra.

En una foto, se ve a Condori Machado a lado de una gigantografía en la que se promociona un “Consultorio Médico Obstétrico” con su nombre y donde se ofrecen ecografías genéticas, morfológicas, 4D, entre otras.

NO ES GÍNECO-OBSTETRA

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico de Perú señaló a Canal N que recién se han conocido estos hechos porque no habían sido denunciado antes y que correspondería hacer una denuncia de oficio. Además, señaló que Hernán Condori solo cuenta con título de médico general y no como gíneco-obstetra, por lo que estaría incurriendo en una violación al código de ética y podría ser suspendido.

“De acuerdo a los registros del Colegio Médico, (Condori Machado) es solamente médico general, no es gineco-obstetra. (...) Se estaría violando el código de ética, que es el Artículo 20, y el Artículo 50, de publicidad engañosa”, dijo Raúl Urquizo.

PREOCUPACIÓN POR CAMBIO DE MINISTRO

En otra entrevista, el decano del Colegio Médico del Perú lamentó el cambio del ministro Hernando Cevallos en la cartera de Salud. El 8 de febrero se designó a Hernán Condori Machado como nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa). Sobre ello, el decano del CMP dijo que ahora el sector estará desprotegido ante la tercera ola de la pandemia de la COVID-19.

“Estamos preocupados como CMP porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas es enorme, se cambie a un ministro. Esto nos preocupa porque no sabemos qué pasará mañana. Realmente es lamentable porque nos permite tener un panorama no tan bueno, porque la salud es lo primero, estamos en una crisis sanitaria”, dijo en una entrevista con RPP.

“Más que la persona, en plena crisis sanitaria y demanda, se cambie el equipo. Para que los nuevos funcionarios conozcan, (el sector salud) estará desprotegido. Estamos en plena tercera ola”, agregó.

CERCANO A VLADIMIR CERRÓN

El nuevo ministro de Salud es una persona cercana a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. En redes sociales, circula una imagen con el secretario general de Perú Libre.

Minutos después, el propio Vladimir Cerrón saludó, a través de su cuenta de Twitter, la designación de Hernán Condori con el siguiente mensaje:

“Saludamos la designación del Gabinete Torres, éxitos en esta nueva etapa y ¡Hasta Más Allá de la Victoria!”

SEGUIR LEYENDO