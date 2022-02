Programación de partidos de hoy, miércoles 09 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Arquímedes Figuera (i) de Cesar Vallejo disputa un balón con Eduardo Fereira (c) de Caracas el 24 de febrero de 2021, en un partido dela primera fase de la Copa Libertadores entre Universidad Cesar Vallejo y Caracas FC en el estadio Monumental U en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Continúa la Fase 1 de la Copa Libertadores con dos encuentros, el más esperado será entre César Vallejo vs. Olimpia. Asimismo, continúa la Sub 20 del mismo torneo, el duelo más esperado es el de LDU de Quito vs. Peñarol. El mundial de clubes tendrá hoy la segunda fecha de semifinal que la disputarán el Al-Hilal de André Carrillo vs. Chelsea. Además, Monterrey se enfrentará a Al-Jazira por el quinto puesto.

En Europa, habrá encuentros en la Premier League de Inglaterra, la Copa Italia, la Copa de Francia y la Copa de los Países Bajos o KNVB Beker que continúa sus cuartos de final y la Copa del Rey que hoy tendrá el primer partido de Semifinales entre Rayo Vallecano vs. Real Betis. Los enfrentamientos más esperados son el del Manchester City vs. Brentford por la Premier League, AC Milan vs. Lazio por la Copa Italia, Ajax vs. Vitessa por la KNVB Beker y Nice vs. Olympique de Marseille por la Copa de Francia.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol mexicano y brasilero serán los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa la fase clausura de la Liga MX, Liga Expansión MX y el Campeonato Paulista. Los cotejos más esperados serán entre FC Juárez vs. Chivas de Guadalajara en la Liga MX, Mineros de Zacatecas vs. Raya2 Expansión en la Liga Expansión MX y Sao Paulo vs. Santo André en el Campeonato Paulista.

Mundial de Clubes

8:30 a.m. Monterrey vs. Al-Jazira – FIFA TV

11:30 a.m. Chelsea vs. Al-Hilal – FIFA TV

Copa de los Países Bajos o KNVB Beker – Cuartos de Final

1:00 p.m. Ajax vs. Vitesse – GolTV

Campeonato Paulista - Brasil

1:00 p.m. Água Santa vs. Ituano – Fanatiz

5:00 p.m. Sao Paulo vs. Santo André – Fanatiz

7:30 p.m. Guaraní vs. Botafogo SP – Fanatiz

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. Manchester City vs. Brentford – Star +, ESPN

2:45 p.m. Tottenham vs. Southampton – Star +

2:45 p.m. Norwich vs. Crystal Palace – Star+

3:00 p.m. Aston Villa vs. Leeds Utd – Star+, ESPN 2

Copa Italia – Cuartos de Final

3:00 p.m. AC Milan vs. Lazio – Star +, ESPN 3

Copa del Rey – España (semifinal)

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Real Betis – DirecTV Sports

Copa Libertadores – Sub 20

3:00 p.m. LDU de Quito vs. Peñarol – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

5:30 p.m. Internacional vs. Millonarios – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

Copa de Francia – Cuartos de Final

3:15 p.m. Nice vs. Olympique de Marseille – Star +

Copa Libertadores – Fase 1

5:15 p.m. Deportivo Lara vs. Bolpívar – Star +, ESPN 2

7:30 p.m. César Vallejo vs. Olimpia – Star +, ESPN 2

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Celaya vs. Leones Negros – Marca Claro y canal Claro en YouTube

8:05 p.m. Zacatepec vs. CF Merida – Marca Claro y canal Claro en YouTube

10:05 p.m. Mineros de Zacatecas vs. Raya2 Expansión – Marca Claro y canal Claro en YouTube

Liga MX – México

8:00 p.m. FC Juárez vs. Chivas de Guadalajara – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok, Win Sports +, FIFA TV, TNT Sports, DirecTV Sports, Fanatiz, Gol TV y Gol TV Play.

SEGUIR LEYENDO