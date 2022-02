Yordy Reyna felicitó a Sadio Mané por título de la Copa Africana de Naciones con Senegal

Sadio Mané y Yordy Reyna en el Red Bull Salzburgo de Austria. | Foto: Twitter

El fútbol es un deporte que genera mucha pasión en todo el mundo y también une a las personas. Nacen lazos de amistad, tanto entre aficionados como entre los mismos jugadores o miembros de las entidades deportivas. En ese sentido, Yordy Reyna no olvidó la amistad que mantiene con Sadio Mané y lo felicitó por el título de la Copa Africana de Naciones que recientemente obtuvieron tras el triunfo ante Egipto.

El mismo futbolista nacional utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia en donde aparece la imagen del atacante del Liverpool levantando el trofeo de campeón. En ella, la acompañó con un texto en que destacaba su figura. “What a player”, que significa “¡Qué jugador!” en inglés fue lo que escribió la ‘Magia’, quien además colocó emojis de la copa, aplausos y un corazón rojo.

Publicación de Yordy Reyna sobre trofe de Copa Africana de Naciones de Sadio Mané.

La pregunta que surge inmediatamente a raíz de esta publicación es ¿cómo Yordy Reyna conoce a Sadio Mané? Aquí te lo contamos. Resulta que ambos coincidieron en el Red Bull Salzburgo de Austria. El peruano llegó a mediados del 2013 a la entidad europea procedente de Alianza Lima, cuando el senegalés afrontaba su segunda temporada en el equipo de los ‘Toros Rojos’. De hecho, los dos jugadores fueron parte del plantel que ganó el título de la Copa de Austria ese año, además de la misma Bundesliga austriaca.

TRAYECTORIA DE REYNA Y MANÉ

Para que se adapte al rigor europeo, Reyna fue prestado al FC Liefering de la Segunda División de ese país y luego al SV Grödig de la Primera División. El Leipzig, que en ese momento jugaba en la Budesliga 2 de Alemania también fue equipo del jugador nacional, quien apenas pudo compartir unos meses con el africano, quien para la campaña 2014/2015 fue transferido al Southampton de la Premier League de Inglaterra.

Precisamente de este equipo pasó al Liverpool, donde se desempeña actualmente y es una de las máximas figuras en donde ganó la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes el 2019. Además de la Premier League un año más tarde.

Justamente, el exAlianza Lima publicó en su Instagram una foto con el africano cuando se alzó con el máximo torneo de clubes de Europa. “Orgulloso de poder haber compartido buenos momentos. Crack. Pequeño” , resaltó la ‘Magia’ en ese mensaje que acompañó con emojis de aplausos, una pelota de fútbol y las manos de rezo.

Mensaje de Yordy Reyna a Sadio Mané por título de la Champions League 2019.

De otro lado, Reyna no logró consolidarse en el fútbol europeo y acabó en la MLS, donde jugó en el Vancouver Whitecaps (2017, 2018 y 2019), DC United (2020 y 2021). Esta temporada lo hará en la nueva franquicia Charlotte FC.

OPINIÓN DE REYNA SOBRE MANÉ

No hay duda de que durante esta temporada en Austria, ambos futbolistas habrían forjado lazos de amistad que se han mantenido en el tiempo. “ Con Sadio Mané nos hicimos buenos amigos en el Red Bull Salzburgo, tenemos muy buena comunicación y lo felicité por el título de la Premier League. Él es una persona muy humilde y se merece muchas cosas”, comentó el menudo atacante nacional en el 2020 en una entrevista para el periodista Diego Montalvan.

YORDY REYNA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Yordy Reyna ha sido un convocado habitual a la selección peruana por Ricardo Gareca. No obstante, no se ha podido ganar el puesto de titular y es más utilizado como una pieza de recambio. De igual forma, no sería descabellado que el ‘Tigre’ lo tome en cuenta para la próxima fecha doble de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, con el fin de tener el plantel completo y generar sinergia.

