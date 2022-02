María del Carmen Alva: “Pedro Castillo no está capacitado para elegir a nadie”

María del Carme Alva, presidenta del Congreso de la República. | Imagen: Latina Noticias

La presidente del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que ya no se le debería dar otra cuarta oportunidad al presidente de la República, Pedro Castillo, para que conforme un nuevo gabinete ya que considera que el jefe de Estado “no está capacitado para elegir a nadie”.

“Yo realmente pienso que no está capacitado para elegir a nadie. Él ha dicho que no está capacitado para gobernar y que no se preparó. Creo que tampoco tiene criterio para elegir a la gente que le rodea: tanto la gente que está en Palacio como sus ministros”, dijo en una entrevista a Punto Final.

“El problema no es solo que no esté capacitado, es que no se asesora bien, no se reúne con la gente idónea. Ahora nos enteramos por la expremier, el ex secretario general que está secuestrado por los que lo rodean”, señaló en otra parte de la entrevista.

SALIDAS A LA CRISIS

Sobre las posibilidades de la salida de la crisis política, la titular del Ejecutivo comentó el proyecto de ley presentado por las congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y Susel Paredes (Partido Morado) de incluir en el Artículo 117 la posibilidad de investigar temas de corrupción. Además dijo que también se ha presentado Acusación Constitucional presentado por otro grupo de congresistas independientes y que estos temas deberán ser debatidos en la comisión de Constitución.

Resaltó que no existe una moción de vacancia presidencial, aunque sí un anuncio de la bancada de Renovación Popular de impulsar ese camino. “Cualquier salida tiene que estar en el marco de la Constitución”, dijo.

Al ser preguntada por la periodista si se debería dar una oportunidad más al mandatario para que elija a un nuevo gabinete, María del Carmen Alva, dijo que no.

¿ACCIÓN POPULAR EN EL GABINETE?

En tanto, sobre la participación de Edwin Martínez en una reunión con el presidente Castillo, advirtió que este había ido a título personal y que su agrupación política será oposición.

“Acción Popular ha sido elegida para ser oposición constructiva, fiscalizar y hacer control político. Acción Popular ha dado la confianza y le ha dado la oportunidad al presidente para que pueda trabajar”, resaltó.

Además, señaló que su bancada ya había decidió no darle más oportunidades a nuevos gabinetes de Pedro Castillo.

Sin embargo, dijo que en este cuarto gabinete se requiere un primer ministro con experiencia, no solo técnica sino también política.

DEFIENDE SU FUERO

Por otro lado, la presidenta del Congreso dijo sentirse satisfecha con el trabajo que realiza en el Congreso pese al alto nivel de desaprobación.

Además, sobre el proyecto de Ley aprobada en primera votación que propone cambiar la composición del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), dijo que aún falta una segunda votación y que la decisión final podría ser otra.

María del Carmen Alva: “Castillo no está capacitado para elegir a nadie”

REUNIONES DE PEDRO CASTILLO

El mandatario mantuvo varias reuniones durante el domingo de cara a la conformación del nuevo gabinete. Entre los que asistieron a Palacio de Gobierno estuvieron: el ministro de Justicia, Aníbal Torres; el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; el ministro de Saludo, Hernando Cevallos; el congresista de Acción Popular Edwin Martínez, entre otros.

SEGUIR LEYENDO