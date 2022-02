Cómo reducir las arrugas en la cara usando un huevo

Descubre los beneficios de preparar mascarillas caseras con huevo en la siguiente nota. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ARBOSANA FARMACIA

Con la llegada del verano, muchas personas empiezan a preocuparse más o tomar conciencia sobre el daño que puede sufrir la piel de su rostro durante los meses de más calor. Los rayos UV, junto con otros factores como la contaminación, el polvo y no tener una adecuada rutina de cuidado de la piel pueden provocar que aparezcan nuevas arrugar y manchas y aparentemos más edad de la que en realidad tenemos.

Si bien las arrugas son una parte totalmente normal del envejecimiento, estas pueden aparecer a temprana edad por malos hábitos como fumar, tomar poca agua o los que mencionamos líneas arriba. Por eso, las alternativas caseras han vuelto a tomar protagonismo gracias a su bajo costo y gran efectividad. Muchas mujeres prefieren alternativas caseras para evitar dolorosos y costosos procesos, de lo que no siempre conoces los ingredientes.

Estudios descubrieron que la clara del huevo tiene diferentes beneficios para la piel, y uno de ellos es ayudar a reducir los signos del envejecimiento. La parte transparente del huevo contiene por lo menos 69 proteínas que ayudan a reducir y eliminar hasta el 60% de las arrugas de la piel. Esto sucede porque la clara de huevo elimina las impurezas y las células muertas que se acumulan en esta zona, por lo que descongestiona la piel y ayuda a balancear el PH.

Por eso, te dejamos la receta de dos mascarillas con clara de huevo para que las incorpores en tu rutina de cuidado de la piel. Cabe resaltar que los mejor es que consultes con tu dermatólogo antes de aplicarte cualquier cosa en la cara para así evitar alergias o reacciones adversas. Si quieres enterarte cómo eliminar las arrugas con la ayuda del huevo, continúa leyendo la siguiente nota.

MASCARILLA DE CLARA DE HUEVO Y MIEL

INGREDIENTES

-La clara de un huevo

-1 Cda de Miel

PREPARACIÓN

-Colocar la miel en un recipiente y batir

-Luego, incorporar de forma gradual la clara de huevo hasta formar una pasta cremosa

APLICACIÓN

-De preferencia, utilizar una brocha para mascarillas para aplicar la mezcla sobre el rostro. Si no tiene una, puede utilizar una brocha para maquillaje que ya no uses y esté limpia.

-Dejar actuar la mascarilla por 20 minutos.

-Enjuagar y retirar con agua tibia.

MASCARILLA DE CLARA DE HUEVO Y LIMÓN

INGREDIENTES

-La clara de un huevo

-Zumo de 1 limón

PREPARACIÓN

-Colocar la clara de huevo en un recipiente y batir

-Luego de batirla un rato y se empiece a ver espumosa, incorporar el jugo de limón.

APLICACIÓN

-Utiliza una brocha de cerdas suaves para aplicarla en el rostro.

-Déjala actuar por un máximo de 20 minutos

-Enjuagar y retirar con agua tibia

DATO IMPORTANTE: Si siente ardor o picor al aplicar alguna de las mascarillas enjuaga inmediatamente. También si la mezcla te entra a los ojos.

PROPIEDADES DE LA CLARA DE HUEVO

La clara de huevo es un elemento que podemos encontrar con facilidad en nuestra concina y tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestra piel si la usamos en mascarillas para nuestro rostro, acá te contamos cuáles son:

-Ayuda a reducir las ojeras y las bolsas que salen debajo de los ojos

-Hidrata y tonifica la piel

-Cierra los poros dilatados y abiertos

-Ayuda a controlar y reducir la grasa de la piel

-Alivia las irritaciones que puede sufrir la piel como el acné, la rosácea y la dermatitis

