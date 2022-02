Congresista Limachi defiende a Valer: “No pretendamos encontrar a Jesucristo en algún puesto”

La congresista de la bancada de Perú Democrático, Nieves Limachi, sorprendió a sus seguidores al intentar justificar las acciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Héctor Valer, tras las graves acusaciones por violencia contra la mujer.

“Es un tema personal, es su vida privada. Ellos saben que es lo que ha pasado al interno de su familia, obviamente nunca voy a estar de acuerdo en que se le agreda a una mujer, pero no podría decir que las cosas pasaron como tal”, refirió a Exitosa.

En conversación con el mencionado medio local, la parlamentaria, manifestó que los opositores del mandatario Pedro Castillo buscan remover su gobierno, puesto que aún no reconocen la victoria del actual presidente ante Keiko Fujimori.

“Sabemos que la oposición quiere desestabilizar al Gobierno, ya que no quieren aceptar que el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones, y esa es la pataleta que se hace a diario, como el tema de la moción de vacancia, por parte de Renovación Popular. Entonces, tenemos que encontrar coincidencias dentro de nuestras diferencias”, expresó para radio Exitosa.

Asimismo, al ser consultada sobre los últimos acontecimientos en donde Héctor Valer se ha visto involucrado al ser denunciado por violencia física, la congresista lejos de rechazar estas actitudes, decidió respaldar a su también , compañero de bancada.

“Los peruanos no van a resistir más vacancias, cierres del Congreso, inestabilidades económicas; ellos necesitan comer y trabajar. Ahora, de forma personal, en el lado profesional, las personas no coinciden. Tampoco pretendamos encontrar a Jesucristo en algún puesto político”, refirió.

Por otro lado, Limachi aseguró que Héctor Valer es un hombre muy tranquilo y respetuoso, ya que cuando ella se ha reunido con el ahora primero ministro nunca le ha faltado el respeto y la conversación siempre ha sido jovial.

“Nunca nos ha faltado el respeto, siempre ha estado dialogando y coordinando, a esos hechos yo me remito”, agregó. La congresista de Perú democrático, asegura que la única forma en que el primer ministro reste importancia al ruido político que ha generado la denuncia por violencia familiar, es a través del trabajo.

Intentando poner paños fríos, Limachi solicitó que el Congreso de la República otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial para que Héctor Valer pueda “demostrar con sus acciones y remediar todos estos antecedentes que le están achacando”.

“Habría que darle la oportunidad y generarle el voto de confianza para que pueda dirigir el Gabinete. Él tiene capacidades de concertación, es bastante proactivo en el sentido de ir a conversar con las personas”, agregó.

NO RENUNCIARÁ

Tras conocerse los graves hechos que involucrarían al flamante primer ministro del Perú, en conversaciones con el canal del Estado, Héctor Valer aseguró que no renunciará a su cargo y que el presidente Pedro Castillo lo respalda.

“Así es (no voy a renunciar). Acaba de llegar el señor presidente de Brasil, él está en permanente comunicación con nosotros, no me ha manifestado absolutamente nada respecto al incidente, pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos”, expresó.

“Se han esclarecido los hechos, no me ha tocado otro tema, por tanto tengo el respaldo del presidente”, añadió Valer Pinto, que también negó la existencia de un “gabinete en la sombra”, como afirmaron la ex primera ministra Mirtha Vásquez y el extitular del Interior Avelino Guillén.

Asimismo, Valer cuestionó dichos comentarios por los ex ministros, asegurando que se debe ser imparcial sobre todo por el lugar donde trabajaron.

“Yo he estado desde el día 9 de enero más o menos visitando Palacio, visitando la oficina del presidente, luego a las diferentes oficinas, coordinando este gabinete que ha nacido, etc. Yo no he visto alguna sesión paralela al Consejo de Ministros, lo que he visto son trabajadores, funcionarios dedicados a su actividad concreta”, subrayó.

“No hay gabinete (en la sombra). Cuando una persona habla después de dejar el cargo, definitivamente son poco creíbles sus palabras (…) Cuando uno renuncia al cargo o le piden la renuncia, lo mínimo que debe hacer es guardar silencio hasta que la marea pase”, añadió finalmente.

SEGUIR LEYENDO