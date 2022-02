Arequipa: turista belga que se dirigía al Cañón del Colca lleva más de 10 días desaparecida

lga desaparecida en Perú. | Facebook

Los padres de Natacha de Crombrugghe no han sabido nada de su hija que lleva más de 10 días desaparecida en Perú. Ya se han lanzado varias alertas de búsqueda en las redes sociales y se ha formado una verdadera oleada de solidaridad. Es así como los posts en Facebook se han compartido miles de veces.

“Hola a todos, hago un llamado a mis amigos y amigos de amigos que actualmente están en Perú. No sabemos nada de Natacha de Crombrugghe desde el 23 de enero y estamos muy preocupados. Se suponía que iba a visitar el Cañón del Colca (Arequipa) y desde entonces no hay noticias. Si alguien lo ha visto desde el 23 de enero, hágale saber a su padre Eric por teléfono 0032 475/952705″, señala la publicación.

Natacha mide alrededor de 1,65 m y es de complexión delgada. Tiene cabello castaño muy oscuro, ojos celestes y muchos tatuajes.

Eric, el padre de Natacha, no quiso extenderse sobre la desaparición de su hija. Prefiere dejar que Asuntos Exteriores de Bélgica haga su trabajo. “Estamos en contacto con el consulado de Bélgica en Lima. Toda la máquina está funcionando. El consulado nos aconsejó no comunicarnos demasiado en los medios para no sabotear su trabajo, ni el de la embajada”, declaró al portal belga La Capitale.

Turista belga perdida en Arequipa.

NO PIERDEN LAS ESPERANZAS

Natacha decidió viajar sola a Perú. E iba subiendo fotos de su aventura turística. El 20 de enero publicó en sus redes sociales una foto en Machu Picchu, Cusco, y tres días después se comunicó con sus padres reportándose desde Cabanaconde en Arequipa. Se había alojado en el hostel Mirko’s House.

Este distrito es el lugar desde donde los turistas comienzan con la caminata para visitar el Cañón del Colca. La joven le hizo saber a sus padres que ese sería su próximo destino.

En los comentarios del cartel de Se busca, un turista asegura haberla conocido cerca del lago Titicaca.

“Estamos preocupados como padres, pero mantenemos la esperanza”, señala el padre de Natacha. Agregó que la oficina de Asuntos Exteriores de Bélgico se comunicó con los padres confirmando que habían leído el aviso de búsqueda, pero no pudieron proporcionar nueva información hasta este viernes.

ANTECEDENTES EN COLCA

En diciembre pasado, los cuerpos sin vida de una pareja de turistas fueron encontrados a 700 metros del mirador de la Cruz del Cóndor, ubicado en el valle del Colca, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. Se presume que se suicidaron porque en los alrededores se encontraron sus pertenencias y un extraño dibujo.

Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Straub Collado y Olga Rodríguez de Piris, ambos de nacionalidad paraguaya. Ellos estaban colgados del cuello con una soga que estaba amarrada al techo de una pérgola.

El hallazgo de los cuerpos se registró ayer por personal de Autocolca, quienes dieron aviso a la policía. Turistas que llegaron hasta el Mirador de la Cruz del Cóndor también se percataron del hecho.

La policía de la comisaría de Cabanaconde, llegó hasta el lugar de los hechos donde además de encontrar las pertenencias de la pareja encontraron muy cerca una figura de runas, que hace referencia a la leyenda del dios Odín, que se colgó del árbol de la vida. No se descarta que la pareja haya querido imitar este hecho.

