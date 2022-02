Flor Pablo: “Preocupa que el premier y ministra de la Mujer no desmarquen”

Foto: Andina

La congresista del Partido Morado, Flor Pablo se mostró en una conferencia de presa ayer, muy preocupada por la posición que tienen el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte sobre la educación del enfoque de género y asegura que la religión está muy presente en esta decisión de ambos.

“ Yo he crecido en una familia cristiana católica, pero mi religión se queda en mi casa, cuando se trata de políticas públicas el Estado es laico. Es muy necesario educar a nuestros niños en educación sexual para que no sean violados ni maltratados. Preocupa que el premier y ministra de la Mujer no desmarquen en esos temas”, señaló.

Destacó que esta es una política de derechos humanos que viene siendo afectada en nuestra Constitución y en nuestro marco general.

“¿Qué es el enfoque de genero? Es el respeto a los hombres y las mujeres, a las personas con otra orientación sexual, educar sin odio, educar con igualdad, ¿Eso no queremos los padres y los maestros? claro que sí . Pero algunos grupos políticos ponen su religión por delante, lo cual respeto, pero no debería ser así cuando se tratan de políticas públicas”, comentó.

SOBRE EL GABINETE VALER

La bancada del Partido Morado, según Flor Pablo, está muy preocupada por la nueva conformación del gabinete ministerial porque temen que sea “más de lo mismo”, ya que habría “una lucha frontal contra la corrupción” y sobre las reformas que se tenían programado en el sector educación.

“Que haya un Estado realmente eficiente y al servicio -no de intereses gremiales ni particulares- sino de todos los peruanos. Nosotros vamos a escuchar, aunque las primeras declaraciones no generan confianza. No puede ser que salga el premier y decir que no vamos a observar las contrarreformas, espero se rectifiquen y corrijan todo lo que se hizo mal ”, sentenció.

En esa línea, Pablo mencionó que este gabinete ministerial está conformado por determinadas “piezas” y no se ve una visión de equipo, pero que sí “queda claro” que es un grupo con ministros dogmáticos.

“Es muy dogmático y conservadora. Ahí vemos cómo se junta la extrema derecha y la extrema izquierda. Valer viene de Renovación Popular, ha ido transitando en el propio Congreso por varias bancadas”, expresó.

SUNEDU

Sobre la ley de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) Pablo destacó al actual ministro de relaciones exteriores, César Landa Arroyo, ya que va a conversar con el gabinete para que se tomen las decisiones correctas, ya que es una “persona respetable”.

“Nuestros pedidos, como partido, son en educación. Yo tengo fe de que se van a defender las reformas. Ahorita está el señor Landa en el gabinete, una persona respetable, espero que él le ponga juicio y criterio al gabinete para explicarles que lo que está haciendo el Congreso con la Sunedu es anticonstitucional. El Ejecutivo tiene que levantar su voz”, señaló.

Por otro lado, mencionó que el Tribunal Constitucional siempre ha apoyado las demandas en contra de la Sunedu y que espera que se haga lo mismo con el gabinete Valer.

“El señor Valer ha dado respuestas en dudas, dice que se va a conversar sobre esto, pero estoy apelando a la segunda parte de las respuestas. Espero el señor Landa tenga una respuesta más concreta”, añadió.

Finalmente, cerró el tema de la Sunedu mencionando que la expremier, Mirtha Vásquez, ha puesto encima de la mesa todos los aspectos que faltan mejorar y que ya es hora de que aprendan.

“La expremier les ha puesto encima de la mesa los aspectos de mejora para este Gobierno y tienen que aprender, ya es hora, necesitamos gobernabilidad y un Gobierno honesto al servicio de la gente”, finalizó.

VOTO DE CONFIANZA Y VACANCIA

Finalmente, culminó su conversación con la prensa comentando sobre la moción de vacancia que ha propuesto el partido Renovación Popular contra el presidente Pedro Castillo, señaló que estuvo como agenda desde que la derecha perdió las elecciones.

“La vacancia presidencial está como agenda de la derecha desde el día que perdieron las elecciones. Eso no sorprende. Lo que hace falta es encontrar la gobernabilidad, aquí no estamos con vacancia ni con cierres de Congreso. Un punto de gobernabilidad es un Gobierno transparente, que lucha contra la corrupción, que se preocupa por la educación, la salud, el transporte y la reactivación de la economía”, comentó.

Señala que los tres congresistas de su bancada aún no se han reunido, pero darle el voto de confianza a este gabinete “no es algo que se decide así nomás, tenemos que escuchar”, finalizó.





