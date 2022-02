Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete Valer y amenaza con promover vacancia contra Pedro Castillo

Pedro Castillo en la mira de la oposición.

Cada vez son más las bancadas del Congreso de la República que expresan su rechazo al gabinete ministerial encabezado por Héctor Valer. A través de un comunicado, la agrupación política de Avanza País se sumó a la de Renovación Popular y Fuerza Popular y anunció que no dará el voto de confianza al nuevo Consejo de Ministros.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de proceder con una denuncia constitucional o promover una vacancia en contra del presidente Pedro Castillo . “El grupo parlamentario Avanza País considera que el otorgamiento del voto de confianza no sería una alternativa, siendo una posibilidad el inicio de los procedimientos de denuncia constitucional y la vacancia presidencial (de Pedro Castillo)”, se lee en la misiva.

Entre las razones que exponen para no darle la investidura al gabinete Valer resaltan las denuncias presentadas contra el nuevo premier por su difunta esposa y su hija tras agredirlas físicamente, en octubre del 2016.

Además, cuestionan “la falta de experiencia para ejercer la función” de ministros de Estados, así como la indefinida ideología de también congresista por Perú Democrático, quien antes pasó por las filas del APRA, Somos Perú, Renovación Popular, entre otros partidos.

“Consideramos que la persona designada como presidente del Consejo de Ministros no genera confianza, consenso ni predictibilidad, al no tener ideología definida, ni haber deslindado con el planteamiento de una Asamblea Constituyente, la cual claramente no forma parte de la agenda de la nación. Además de haber tenido conductas misóginas e irrespetuosas contra las mujeres y denuncias de violencia familiar”, continúa el comunicado.

“Preocupa que el presidente de la República no tenga en cuenta la recomendación de la ciudadanía de convocar cuadros idóneos y respetables para tan importante cargo”, manifiesta la bancada de Avanza País.

Comunicado Avanza País.

Recordemos que, entre sus primeras declaraciones como nuevo premier, Héctor Valer se refirió a la posibilidad de promover una nueva Constitución. En ese sentir, explicó que aún no es momento, sino que se deben esperar, por lo menos, 4 años para intentar reunir a todas las fuerzas políticas del país.

“Como hemos dicho siempre, desde el Ejecutivo se viene cumpliendo lo que en campaña ofreció el presidente de la República, que es preparar un momento constituyente para una nueva Constitución”, manifestó.

“Pero ese momento constituyente no es un salto al vacío que se puede dar en dos o tres años, se debe dar en cuatro años por lo menos, con la finalidad de poder convocar a todas las fuerzas vivas del país”, continuó.

APP PIDE A PEDRO CASTILLO REEVALUAR SU ELECCIÓN DE MINISTROS

En tanto, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) instó al mandatario Pedro Castillo a “reevaluar” su elección del nuevo Consejo de Ministros que preside Héctor Valer, de lo contrario, “generará mayor inestabilidad política a la ya existente”.

Aunque no precisaron su postura en relación al voto de confianza, la agrupación de APP manifestó su preocupación por la designación de Valer Pinto como primer ministro, “una persona con denuncias penales y diversas conductas reprochables”. Sin embargo, a la vez resaltaron la presencia de ciudadanos con “importante trayectoria profesional”.

“La elección del nuevo Gabinete no puede ocultar las últimas denuncias sobre gabinetes en la sombra, asesores con excesivo poder y la presunta corrupción en los ascensos policiales. El país exige explicaciones del presidente de la República”, acotó.

Comunicado Alianza para el Progreso.

