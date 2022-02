Alianza Lima vs Atlético Grau: ‘íntimos’ solicitaron a la FPF postergar partido para jugar con público

Alianza Lima jugó la 'Noche Blanquiazul' ante el DIM de Colombia. Foto: Alianza Lima.

La primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 iba a arrancar este viernes 04 de febrero con tres cotejos, pero algunos equipos piensan en postergar sus encuentros por no obtener el permiso para jugar con hinchas en el estadio. Uno de ellos es Alianza Lima, quien ya hizo la solicitud a la FPF para pasar el partido ante Atlético Grau para el 08 de febrero.

Los ‘blanquiazules’ perderían aproximadamente 280 mil soles sin la presencia de los fanáticos, siendo este el principal motivo por el que quieren aplazar el compromiso. Además, tienen pensado realizar una demanda al máximo ente del fútbol peruano por daños y perjuicios en caso no se otorgue la postergación, dado que no fue su culpa que no hayan realizado el permiso a tiempo a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD.

Recordemos que el partido ante los piuranos se iba a disputar este viernes desde las 07:00 p.m. (hora peruana) en La Victoria y sería el debut del equipo ‘blanquiazul’, último campeón del fútbol peruano. Sin embargo, ahora la idea es que se juegue el martes de la próxima semana cambiando el horario para las 07:30 p.m., tiempo suficiente para que cumplan con todo lo solicitado.

Por otro lado, en la segunda fecha jugará ante Sport Boys en el Callao el domingo 13 de febrero y una semana después, el 20 de febrero por la tercera fecha, recibirá a Carlos A. Mannucci de Trujillo en el Alejandro Villanueva.

¿POR QUÉ LOS CLUBES NO OBTUVIERON PERMISOS?

Luego de la resolución del TAS, el ente máximo del fútbol peruano decidió realizar un nuevo sorteo para establecer el fixture con los clubes que regresaban a primera división (Deportivo Binacional y San Martín) y sacando a Cusco FC. Este sorteo fue realizado el pasado 24 de enero del 2022 y el torneo iniciaba este viernes 04 de enero sin opción a aplazarlo por decisión de los organizadores.

Tras conocerse la nueva programación, solo dos equipos repetían de local al igual que en el primer sorteo (15 de enero), UTC de Cajamarca y Carlos Stein, pero solo los cajamarquinos habían realizado la solicitud correspondiente con los días de anticipación establecidos por la ley (12 días). Todos los demás ce enteraron el 24 de enero que jugarían en casa, por lo que no les alcanzaba el tiempo para pedir el consentimiento a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA, LIGA 1 2022:

Viernes 4 de febrero

- César Vallejo vs Cienciano (13:15 horas), Campos de la Videna.

- UTC vs Sport Boys (15:30 horas), estadio Héroes de San Ramón.

- Alianza Lima vs Atlético Grau (19:00 horas), estadio de Matute.

Sábado 5 de febrero

- Deportivo Municipal vs Ayacucho FC (13:15 horas), estadio Iván Elías Moreno.

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (15:30 horas), estadio de Huancayo.

- FBC Melgar vs Mannucci (19:00 horas), estadio de la UNSA.

Domingo 6 de febrero

- Carlos Stein vs ADT de Tarma (13:15 horas), estadio César Flores Marigorda.

- Cantolao vs Universitario (15:30 horas), estadio Miguel Grau del Callao.

Sábado 26 de marzo

- San Martín vs Binacional (15:30 horas).

