A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: partidazo por cuartos de final de Copa del Rey 2022

A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Club: cuartos de final de Copa del Rey 2022. (Foto: REUTERS).

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO. ‘Merengues’ y ‘rojiblancos’ chocan este jueves 3 de febrero en el Estadio San Mamés de Bilbao por cuartos de final de Copa del Rey 2022. Revisa todos los detalles del partidazo: horarios, canales y mucho más. ¡Se viene un gran duelo en España!

Ambas escuadras vuelven a medir fuerzas luego de lo ocurrido en la final de Supercopa, donde el equipo de Carlo Acelotti se impuso 2-0 con goles de Luka Modric y Karim Benzema. Es por ello que este choque será una revancha para el conjunto de Marcelino.

Karim Benzema es la principal baja de Real Madrid para este cotejo por lesión. Después, los ‘blancos’ tienen a sus principales estrellas. Eso sí, los jugadores que estuvieron con sus selecciones recién se unieron un día antes a los trabajos de la institución.

Éder Militao (Brasil), Casemiro (Brasil), Federico Valverde (Uruguay) y Vinicius (Brasil) hicieron trabajos de recuperación, pero todas formas tendrán minutos con Athletic Club. Todo queda en manos del técnico italiano.

El rival, por su parte, dejó atrás lo ocurrido en la Supercopa de España y espera eliminar a Real Madrid ante sus hinchas. Para ello cuentan con lo mejor de su plantilla donde destacan los hermanos Williams e Iker Muniain.

Cabe resaltar que Athletic Club llega entonado tras dejar en el camino nada menos que a Barcelona de Xavi Hernández. Y hacerlo con otro grande sería histórico para el club de Bilbao. Se viene un gran partido.

Convocados de Real Madrid para partido ante Athletic Club por Copa del Rey 2022.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Costa Rica / 2:30 p.m.

- Honduras / 2:30 p.m.

- Guatemala / 2:30 p.m.

- El Salvador / 2:30 p.m.

- México / 2:30 p.m.

- Panamá / 3:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:30 p.m.

- Perú / 3:30 p.m.

- Colombia / 3:30 p.m.

- Ecuador / 3:30 p.m.

- Venezuela / 4:30 p.m.

- Bolivia / 4:30 p.m.

- Paraguay / 5:30 p.m.

- Uruguay / 5:30 p.m.

- Chile / 5:30 p.m.

- Argentina / 5:30 p.m.

- Brasil / 5:30 p.m.

- España / 9:30 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Argentina / DIRECTV.

- Brasil / ESPN, Star+, Claro y GUIGO.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / DIRECTV.

- El Salvador / Sky HD. *

- Guatemala / Sky HD. *

- Honduras / Sky HD. *

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD. *

- Perú / DIRECTV.

- España / TeleCinco Espana y DAZN.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE REAL MADRID Y ATHLETIC CLUB

- 2022 / Athletic Club 0-2 Real Madrid (Supercopa de España).

- 2021 / Athletic Club 1-2 Real Madrid (LaLiga Santander).

- 2021 / Real Madrid 1-0 Athletic Club (LaLiga Santander).

- 2021 / Athletic Club 0-1 Real Madrid (LaLiga Santander).

- 2021 / Real Madrid 1-2 Athletic Club (Supercopa de España).

- 2020 / Real Madrid 3-1 Athletic Club (LaLiga Santander).

SEGUIR LEYENDO: