Perú vs. Ecuador: PNP da detalles sobre medidas que tomará antes, durante y después del encuentro deportivo

La hinchada peruana estará presente en el Perú vs Ecuador. Foto: Andina

Este martes 1 de febrero el Estadio Nacional se tiñe de rojo y blanco tras una nueva fecha, en donde nuestra selección bicolor se enfrenta a su similar Ecuador. Recordemos que ganar este partido es clave fundamental para alcanzar el pase al mundial Qatar 2022.

Para ello, desde tempranas horas, la policía Nacional del Perú desplazó a más de 2 mil efectivos que estarán a cargo de la seguridad antes, durante y después de este encuentro deportivo.

Para ello, el general de la PNP Jorge Luis Angulo, aseguró que se tomarán todas las medidas para el resguardo de los jugadores como de los propios hinchas que llegarán de todas partes del Perú y Ecuador.

“Para este encuentro deportivo no solamente está la policía, está el funcionario Donaire del ministerio del Interior, están los fiscales y los efectivos de la municipalidad, los bomberos y una serie de actores, que brindarán la seguridad antes durante y después del partido”, explicó para canal N.

“También aclarar que está la Conmebol, una institución internacional muy exigente. Por eso quiero hacer un llamado a los más de 30′000 asistentes que vendrán al estadio. Es importante adoptar posturas adecuadas, un comportamiento a la altura de las circunstancias que estamos viviendo por el COVID-19, por eso demostremos que somos bastante educados y evitar situaciones anómalas que puedan generar algún tipo de infracción o una sanción por parte de los instituciones internacionales”, agregó.

Por otro lado, aseguró que se están tomando medidas para que todo marche de la mejor manera, de tal sentido la hinchada pueda venir de manera segura al coloso Nacional. Asimismo, pidió que cumplan con los requisitos del Minsa.

“Estamos todavía en el marco de la emergencia sanitaria, estamos ya a un 70% qué representan más de 30000 personas que vendrán al Estadio Nacional. Tenemos comprometidos en la Policía Nacional a 2000 agentes de diferentes unidades, tanto de servicios especiales de las comisarías, así como la policía de tránsito para poder facilitar que no haya flujos vehiculares que generen tráfico en las zonas adyacentes. Tenemos un plan de reacción caso de que se vayan a suscitar acciones anómalas que esperamos no suceda”, sostuvo el general PNP Angulo.

Antes de culminar, el efectivo policial exhortó a los padres de familia que no traigan a sus hijos, ya que el pase al estadio solo es para personas adultas que hayan cumplido con el esquema de vacunación, quiere decir que se hayan inoculado las tres vacunas contra la COVID-19.

“Todas las puertas del Estadio Nacional estarán abiertas como parte del protocolo de seguridad ciudadana, es por eso que pedimos a la población, que no generen aglomeraciones fuera del estadio y que vengan las personas que pueden ingresar con su entrada a ver el partido. Además de ello, recordemos que los niños no está permitido entrar, ya que ellos aún no cumplen con su esquema de vacunación”, puntualizó.

REQUISITOS PARA ASISTIR AL PERÚ VS ECUADOR

1. El uso de mascarilla es obligatorio

Durante los últimos meses, el Gobierno dictó la medida de uso de doble mascarilla, siendo esta obligatoria para el ingreso a los locales. Otra opción es usar una mascarilla KN95, esa también está permitida por el Estado, además del uso de una mascarilla quirúrgica y una de tela.

2. Llevar tu Documento Nacional de Identidad

Para poder ingresar al estadio debes contar con tu DNI y tu entrada a la mano, recuerda que este debe ser el mismo que se registra en la entrada, de lo contrario no te dejarán entrar al partido.

3. Contar con las dosis completas de vacunación

Una de las disposiciones más importantes del Gobierno es contar con las tres dosis de vacunación, con estas podrás ingresar al estadio sin ningún problema. Todas tus vacunas deben estar registradas en la página oficial del Ministerio de Salud (Minsa). Aquellas personas que se vacunaron en el extranjero deberán llevar su certificado o carnet de vacunación.

