Gian Marco niega romance con Isabel Lascurain: “Es como la hermana mayor que nunca tuve”

La mañana de este 01 de febrero, el espectáculo nacional e internacional fue sorprendido por la revista TV Notas al publicar que el cantante peruano Gian Marco inició una relación sentimental con la cantante de Pandora, Isabel Lascurain

Sin embargo, en la tarde de este martes el cantautor mantuvo una entrevista con la periodista Mariela Encarnación a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Durante la entrevista, el artista nacional no pudo evitar esquivar las preguntas de los fanáticos, quienes le consultaban si era verdad o no su romance con la cantante. Ante ello, Gian Marco decidió pronunciarse.

“Primero que Isabel de Pandora le debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la oportunidad de escribir una canción para otra persona (...) Obviamente entre Isabel y yo tenemos una amistad de muchos años“, comenzó diciendo el músico.

“Cuando hoy día veo ese titular, me imagino a alguien intentado encontrar un titular para ver que pone. Isabel para mi es como mi hermana, es como la hermana mayor que nunca tuve “, agregó.

Asimismo, se animó a resaltar algunas cualidades de la mexicana. “Es una mujer maravillosa y luchadora que también ha pasado momentos difíciles pero desde que estamos juntos no estamos juntos (sentimentalmente)”.

“Es un chisme farandulero absoluto, amarillo como el sol y es un chisme que es un chiste”, dijo en otro momento en la conversación con la comunicadora.

Además, contó que se comunicó con Isabel luego de leer las diversas portadas de los medios de comunicación y reveló que no pudieron contener las risas. Incluso, el hijo de la cantante bromeó con él diciéndole “padre”.

Por otro lado, Gian Marco resaltó el hecho de que nunca se ha encontrado en medio del ojo público. “Yo personalmente no he estado en ningún tipo de chisme, es raro (...) La entrevista que la he leído dice que es una amiga de Isabel que ha contado esto, entonces, si alguien tiene la capacidad de hacer esto solo queda reír”.

“NO ESTOY CON PAREJA”

En otro momento, el cantante peruano dejó en claro que se encontraba soltero actualmente y que para estar con alguien, primero debe “sanar” algunos problemas personales.

“No estoy con pareja. Quiero cuidar esa parte de mi vida (...) Yo no puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías. El día que elija estar con alguien es porque he sanado y estoy listo para entregarme”, expresó.

“Yo estoy en una etapa de mi vida que mi madre me enseñó. He aprendido a guardar silencio y a entender cuales son los momentos que puedo seguir creciendo como persona”, añadió.

¿QUÉ DIJO LA AMIGA DE ISABEL LASCURAIN?

Una presunta amiga de Isabel Lascurain contó en entrevista con la revista mexicana que la cantante inició este 2022 con el pie derecho porque su corazón tiene dueño.

“la cantante ha sanado y nuevamente se está dando la oportunidad de amar. Una de sus amigas nos cuenta que el afortunado es Gian Marco, de 51, a quien conoce desde hace más de 25 años, pues han trabajado juntos“, indica el primer párrafo de la nota.

A la consulta de quién es el afortunado, la informante del medio mexicano señala: “El cantautor Gian Marco; están dejando que las cosas fluyan por sí mismas, tienen algo muy íntimo, aunque no secreto. Los dos están emocionados porque han sido muy amigos durante muchos años y ahora intentan algo más, andan como adolescentes”.

