América Hoy: ¿Cómo le fue en el rating con Brunella Horna como la nueva conductora?

¡Se acabó el misterio! Tras varias semanas de estar a la espera de saber quién sería la nueva conductora de América Hoy y el reemplazo de Melissa Paredes, el programa presentó el pasado lunes 31 de enero a Brunella Horna como la nueva integrante del magazine.

La joven empresaria acompañará a Ethel Pozo, Janeth Barboza y Giselo (Edson Dávila) todas las mañanas de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana.

La gran expectativa por descubrir quién conduciría el matutino, logró que la audiencia estuviera conectada a las pantallas otorgándole en su fecha de estreno un total de 6.8 punto de rating en Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades, logró hacerse con 6.4 puntos.

Esta nueva temporada se posicionó en el primer lugar dentro de la categoría “Magazine” de la tabla general del rating del día, siendo el segundo puesto ocupado por el programa Mujeres al Mando que tuvo 2.6 puntos de rating en Lima y 2.5 en Lima +6 ciudades.

Pese a trasmitirse en el mismo horario, Ethel Pozo confesó en una entrevista que no considera al magazine de Latina como su competencia. “Mujeres al Mando no ha sido competencia, es la verdad. Nuestro rating ha estado muy por encima de las cifras que ellos han hecho. Hemos tenido competencia horaria, pero no hemos sido competencia en sintonía”.

Cabe resaltar que, días atrás Janet Barboza y la hija de Gisela Valcárcel habían indicado que la nueva animadora era una mujer muy linda y talentosa, sobre todo con mucha correa.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

Maricucha - América Televisión (18.3 puntos)

Junta de Vecinos - América Televisión (13.3 puntos)

América Noticias - América Televisión (14.5 puntos)

En Boca de Todos - América Televisión (6.7 puntos)

Los Milagros de la Rosa - América Televisión (11.3 puntos)

Dr. Milagro - Latina (8.5 puntos)

Yo Soy, Nueva Generación - Latina (8.5 puntos)

Andrea - ATV (9.3 puntos)

Mujeres al Mando - Latina (2.6 puntos)

La Banda del Chino - América Televisión (9.4 puntos)

Magaly TV La Firme - ATV (8.9 puntos)

Brunella Horna fue presentada como la nueva conductora de América Hoy. (Video: América Hoy/ América TV)

BRUNELLA HORNA MARCA DISTANCIA DE MELISSA PAREDES

Durante su presentación en América Hoy, Brunella Horna señaló que ella no venía a reemplazar a nadie, esto en clara referencia a Melissa Paredes. La rubia señaló que el puesto de conductora ya estaba libre hace unos 2 o 3 meses.

“En el 2022 quisieron una conductora nueva, hicieron un estudio para saber a quién quería el público, así que ahí decidieron en llamarme. Cuando me llamaron yo gritaba feliz, le conté a mis papás y a Richard (Acuña), no podía de la felicidad”, contó Brunella.

Como se recuerda, su pareja Richard le envió unas rosas rojas al final del programa, en señal de buenas vibras. Ante ello, Horna indicó que su novio es muy detallista. “El sabía qué, les digo la verdad, yo no podía dormir, me levanté a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer (de los nervios). Richard me tranquilizó y ahora voya hablar con él”, acotó, resaltando que ya se siente más relajada.

Por su parte, Janet Barboza la respaldó e indicó que la notó sincera y eso suma en el programa. Asimismo, Horna recalcó que tanto a su compañera como a ella le gustan los “chismes”, por lo que está segura que se van a entender muy bien. Además, resaltó que a ambas les gusta decir lo que piensa, sin temor a las críticas.

