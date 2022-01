Perú vs. Ecuador: técnico Gustavo Alfaro imagina un partido psicológico y que se definirá por detalles

Gustavo Alfaro dirigió en el último partido que Ecuador perdió con Perú en Quito el 2021.

La selección peruana se enfrentará este martes 01 de febrero ante su similar de Ecuador en un encuentro clave que definirá las opciones de ambos equipos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, el técnico Gustavo Alfaro se refirió a este duelo como “psicológico” y cuyos errores pueden marcar la pauta del mismo.

“ Es un partido muy psicológico. La ventaja que tiene Perú es el tiempo que viene trabajando Ricardo Gareca con sus jugadores. Tienen claro cómo juegan, en el oficio que tienen. Cada uno va a tratar de luchar para imponer su condición y en ese sentido es un partido de detalles y de estar concentrados, de saber manejar las situaciones, anímicas, los momentos. En ese sentido, Perú lo hace muy bien y lo hizo cuando vinieron a Quito y ante Colombia también”, comentó el DT de la ‘Tri’ en conferencia de prensa, en donde además admitió que este partido es uno de los más importantes de su carrera, pues es clave para las aspiraciones del equipo.

El director técnico argentino se refirió a este encuentro, donde los detalles harían la diferencia. | Video: Facebook 'La Tri'

A su vez, reconoció que Perú sabrá plantear el encuentro a su modo y tienen que neutralizar su juego para conseguir la victoria. “El partido no va a ser nada fácil, será una batalla complicada y tenemos que ser conscientes de lo que va a plantear Perú. Tenemos que ser inteligentes y saber cuidar el puesto de privilegio que tenemos en la tabla de posiciones. Hoy sentimos que estamos cerca de tener esa posibilidad de repechaje y que también estamos muy cerca de la clasificación directa, pero eso no quiere decir nada si no pasamos este examen muy fuerte el martes que enfrentemos a Perú ”, añadió.

MEJORAR OFENSIVAMENTE

Por otro lado, se refirió al hecho de mejorar su producción en ataque. Y es que con la ausencia de su principal arma por suspensión, Enner Valencia, deberá optar por otras opciones, incluso de que los volantes lleguen más a zona de gol. “Si el gol no lo aportan los delanteros, es importante tener volantes con llegada, volantes con gol y es muy importante la pelota parada. Es algo que a lo largo de mi carrera le puse mucho énfasis porque entendía que a veces esa necesidad de goles que uno puede tener cuando uno tiene la capacidad de tener jugadores que puedan resolverlo y que ofensivamente genere al equipo . Los goles pueden venir desde distintos lugares del campo. Ecuador ha mejorado mucho en ese sentido y también en cuanto a las asistencias”, señaló.

JUEGO COLECTIVO DE PERÚ

La ‘bicolor’ ha demostrado en más de una ocasión que el equipo está por encima de las individualidades. Esto se puede comprobar cada vez que un jugador ingresa durante el partido como recambio, la estructura en sí no varía mucho y saben cómo desenvolverse para que el equipo se mantuviera como si estuvieran los mismos titulares. Es decir, Ricardo Gareca ha sabido mantener un plantel muy concentrado y aplicado en sus funciones. Justamente sobre ello, habló el DT Alfaro. “Yo creo que Perú tiene individualidades que son muy buenas. Tiene una ausencia muy importante como es la de (Christian) Cueva, pero tiene jugadores que se han recuperado y están muy bien. Obviamente que cada jugador se siente importante en su aportación como equipo. Desde Carrillo, Lapadula, Tapia, Yotún, Advíncula, todos son importantes. Pero lo más importante es su equipo. Ecuador se tiene que cuidar de Perú en todo su aspecto a nivel colectivo ”, resaltó.

La selección peruana ha demostrado destacar como equipo, llevándolo a conseguir los objetivos. | Foto: ANDINA

BAJAS DE ECUADOR

Para este partido ante la ‘blanquirroja’, los ecuatorianos no podrán contar con su plantel completo, ya que cuenta con la baja de Alexander Domínguez, Enner Valencia y Byron Castillo. Los dos primeros están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el último tuvo una lesión que lo alejó de la convocatoria. Asimismo, el atacante Ángel Mena sigue con su proceso de recuperación y se mantiene en duda ante Perú.

SEGUIR LEYENDO