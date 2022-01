Gol y remontada 3-2 de Aucas sobre Universitario tras falencias en la marca en la Noche Crema (Foto: Captura Gol Perú)

Universitario vs Aucas: El equipo ecuatoriano consiguió remontar en el marcador ante el equipo crema en los minutos finales del partido amistoso internacional que se llevo a cabo en el estadio Monumental el sábado 29 de enero.

A los 86 minutos, Aucas controló la posesión del balón desde su propio campo y desplegó de derecha a izquierda de ataque con una sucesión de pases sin encontrar oposición por parte de Universitario.

Así, Aucas encontró libertad ofensiva por ambas bandas y propició un centro al punto de penal de Universitario en el que encontró hasta a tres jugadores ecuatorianos sin marca, pese a que cuatro jugadores cremas se ubicaban dentro del área. El jugador Nicolás Silva tomó el balón sin presión, se acomodó y marcó el 3-2 y decretó la remontada luego de ir perdiendo 2-0 a los 8 minutos del primer tiempo.

Universitario enfrentó a Aucas de Ecuador en partido amistoso internacional por la Noche Crema

A los 4 minutos, el uruguayo Ángel Cayetano abrió el marcador para Universitario luego de conectar de cabeza un centro de Luis Urriti a partir de un tiro libre. Luego, el atacante Alexander Succar fue derribado en el área y se cobró penal que ejecutó y convirtió para aumenta la cuenta (8′).

Aucas marcó su primer gol en el partido y el descuento en el marcador por intermedio de Víctor Figueroa, también vía penal (12′). Diez minutos más tarde, el propio Figueroa sumó un doblete y el 2-2 para el cuadro ecuatoriano.

El técnico de Universitario Edgardo Adinolfi alineó con Romero; Zevallos, Alonso, Quina, Cabanillas, Cayetano, Barco, Barreto, Urruti, Tandazo y Succar. Por su parte Aucas inició con Frascarelli, Fara, Adé, Romero, Mejía, Cuero, Caicedo, Briones, Armas, Figueroa y Fydriszewski.

LA NOCHE CREMA

La Noche Crema contó con la presentación de los diferentes planteles deportivos de Universitario para la temporada 2022. Además, se rindió un homenaje al ídolo y exjugador crema José Luis el ‘Puma’ Carranza, quién recibió un obsequio por parte del club.

“Esta camiseta me dio a mí un nombre y yo le di títulos. Estoy agradecido con todos los empleados, dirigentes, hinchas, toda mi familia y todos mis compañeros, sin ellos no podía ser algo en la vida”, expresó el ‘Puma’ Carranza en la ‘Noche Crema’.

En el evento organizado por el club Universitario también contaron con un ‘Fan Fest’ para los hinchas y la presentación de diferentes grupos musicales que animaron el ambiente en el estadio Monumental.

La parte emotiva de la ‘Noche Crema’ fue la intervención del técnico Gregorio Pérez a través de un video. El técnico uruguayo se mostró agradecido por las muestras de cariño y preocupación por su estado de salud, que lo obligó a alejarse del comando técnico del primer equipo.

“Nuevamente el destino quiso que regresara para cumplir el sueño de la estrella 27. Pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no no reconozca el afecto, la amistad y el apoyo que ustedes me han brindado. Yo les deseo lo mejor lo que se merece este club tan grande. Apoyen a todos. Universitario tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar, latente de lo que pasa en el club. Un abrazo grande, hasta siempre ¡Y dale ‘U’!”, dijo Gregorio Pérez en emotivo video presentado en la Noche Crema.

En la presentación de los jugadores del plantel profesional masculino el defensa Aldo Corzo fue uno de los más ovacionados por los hinchas de Universitario. También destacaron los aplausos para el uruguayos Hernán Novick y Luis Urruti.

Universitario se pone a punto para el inicio de la Liga 1 2022. El cuadro crema debutará con Academia Cantolao el próximo domingo 6 de febrero desde las 3:30 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao. Además, el siguiente 23 de febrero inicia su camino en la fase preliminar de la Copa Libertadores.

