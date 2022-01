Ver Venezuela vs Bolivia EN DIRECTO horarios y canales duelo por la fecha 15 vía TLT y Cotas TV

Marcelo Martins para Bolivia y Tomás Rincón en Venezuela se enfrentarán por un partido de las Eliminatorias Qatar 2022.

Venezuela vs Bolivia se enfrentan en la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Agustín Tovar de Barinas, este viernes 28 de enero. La selección altiplánica busca sumar puntos para mantenerse en la búsqueda del repechaje para tentar un cupo al Mundial mientras que la ‘vinotinto’, ya eliminada de las clasificatorias, debuta en el banquillo con José Néstor Pékerman, quien busca sacar del fondo de la tabla a los llaneros.

La ‘verde’ se encuentra con todo su plantel en forma, y su atacante Marcelo Martins buscará seguir en la cima de goleadores (hoy es el máximo anotador con 9 goles). La selección, dirigida por César Farías, no tendrá al atacante Carmelo Algarañaz, expulsado en el encuentro con Uruguay. Bolivia se encuentra en el octavo puesto con 15 puntos y hasta el momento puede soñar con el repechaje internacional. Esta selección ha asistido tres veces a los mundiales: en 1930, 1950 y 1994.

Asimismo, la selección boliviana debe romper una racha negativa: tiene 62 partidos sin triunfos de visitante. Incluso, posee el récord mundial de derrotas consecutivas jugando fuera de casa. La última vez que ganó afuera fue el 18 de julio de 1993, justamente contra Venezuela, donde se impuso por un 7-1.

“Vamos a un desafío que puede significar un gran paso para nosotros”, dijo en rueda de prensa el entrenador del combinado boliviano, el venezolano César Farías, después de una contundente goleada de 5-0 conseguida el viernes de la semana pasada en un amistoso ante Trinidad y Tobago.

Por su parte, Venezuela, sin chances para clasificar al Mundial Qatar 2022, es la única selección en esta parte del continente que jamás ha asistido a este torneo, algo que quiere cambiar de la mano de Pékerman, exitoso entrenador en Argentina y en Colombia, y tentar un cupo para el 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico decidió convocar a jugadores con experiencia como Tomás Rincón, de la Sampdoria de Italia, Josef Martínez, del DC United de Estados Unidos y Salomón Rondón del Everton de Inglaterra, el goleador histórico de la ‘vinotinto’ que regresa a la selección después de varias jornadas tras no ser cedido por su club. Venezuela no podrá contar por lesión con el mediocampista Yangel Herrera. Actualmente, ocupa la décima y última posición en las Eliminatorias Qatar 2022.

HORARIOS VENEZUELA VS BOLIVIA EN LATINOAMÉRICA

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

VENEZUELA VS BOLIVIA: ALINEACIONES PROBABLES

Bolivia: Lampe; Sagredo, Jusino, Haquin, Sagredo; Céspedes, Justiniano, Saucedo, H. Vaca; R. Vaca, Moreno Martins. DT: César Farías.

Venezuela: Faríñez; Hernández, Osorio, Ferraresi, González; Martínez, Rincón; Soteldo, González, Machís; Rondón. DT: José Pekerman.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL VENEZUELA VS BOLIVIA

La última vez que se enfrentaron Venezuela vs Bolivia fue en 2021 para estas eliminatorias durante la séptima fecha. El resultado fue favorable para la ‘verde’ que se impuso por 3-1 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Los bolivianos y venezolanos se han encontrado en 18 ocasiones por Eliminatorias de la Conmebol: 9 victorias a favor del equipo altiplánico y la ‘vinotinto’ acumuló 7 triunfos con dos partidos más que terminaron en empate.

Contando amistosos, Bolivia vs Venezuela se han enfrentado 38 veces, de las cuales el equipo dirigido actualmente por César Farías consiguió 15 victorias, perdió 13 y empató en otros diez.

CÓMO VER MOVISTAR PLUS PARA SEGUIR VENEZUELA VS BOLIVIA

El partido entre Venezuela vs Bolivia será transmitido por Movistar Plus (canal 6). La plataforma no tiene costo adicional para clientes de televisión, internet fijo y celulares. La multinacional española de telecomunicaciones ofrece streaming con canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series, así como contenido infantil. También se puede descargar a app en celulares o vía web en computadoras. Hay tres formas de ver Movistar:

- Movistar Play en web: Entra a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía, coloca tu correo electrónico y tu contraseña para iniciar la sesión.

- Movistar Play en TV: Si tienes un Smart TV, puedes descargar el aplicativo en tu televisor, coloca tu correo electrónico y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido.

- Movistar Play en iOS y Android: Descarga el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Entra a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Registra tu correo electrónico, tu contraseña y podrás ingresar.

CÓMO VER TLT Y COTA TV PARA VENEZUELA Y BOLIVIA

El canal encargado de transmitir el Venezuela vs Bolivia en el país llanero es TLT (La tele tuya) en el canal 23.2 (SD) (Caracas), vía satélite, a través de Movistar en el canal 143 o en CANTV en el Canal 11 (SD) Canal 602 (HD).

En Bolivia, el encuentro de eliminatorias será transmitido por Cotas Televisión en el canal 22. Este canal altiplánico también tiene Coteor (canal 18, analógico y canal 132, digital) y Express (canal 63, analógico y canal 762, digital).

SEGUIR LEYENDO