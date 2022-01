Hombre es víctima de asalto enfrente de unos niños en San Juan de Lurigancho

Un hombre fue víctima de un disparo por delincuente que buscaba robarle su celular. El hecho ocurrió frente a unos niños. Video: Canal N.

Asalto en la cuadra 3 de la avenida Lima en el Asentamiento Humano Virgen de la Puerta en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tres sujetos se acercaron a un hombre de 32 años de edad para robarle su celular. La víctima recibió golpes como puñetes y patadas al punto de recibir un impacto de bala por uno de los delincuentes. El hecho ocurrió en la presencia de niños que estaban jugando por el lugar.

De acuerdo con las cámaras de seguridad difundidas por Canal N, el joven identificado como Jorge Astete, regresaba a su vivienda luego de realizar sus actividades cuando fue sorprendido por los hampones quienes lo rodearon y asaltaron. El motivo pareciera que Jorge les dijo algo a los sujetes que ocasionara el hecho.

“Él me dice: ‘mamá yo he estado parado en la entrada y de pronto veo que ellos vienen, entonces yo no les doy la espalda porque me podrían atacar. Lo que he hecho ha sido retroceder con vista hacia ellos. Por desgracia me resbalo y ellos ahí me comienzan a atacar. Entonces me paro y nuevamente me vuelvo a caer en la zanja. Entonces ahí es donde ellos me han atacado más y el otro, el tal Franco me ha disparado. Y me roban mi celular’”, detalló Rosa, madre del agraviado, a Canal N.

La madre contó al medio que su hijo es un paciente diagnosticado con esquizofrenia. Sus vecinos conocen su situación sanitaria, mas no los sujetos que lo increparon y agredieron para cometer el robo.

“Por más que este medicado de todas maneras escapa de su persona lo que él pueda hacer, las reacciones que él tiene”, señaló Rosa. “Tiene en la pierna derecha una entrada y salida de bala. Después su cuerpo no, todo está sano. No tiene nada porque él ha tratado de cubrirse. Está estable en su salud”, detalló sobre el estado de salud de su hijo a Canal N.

La madre de Jorge Astete espera que las autoridades “tomen conciencia y pongan mano dura contra la delincuencia”. “Por algunas veces en que se dejan coimear, hace que las autoridades no hagan nada y sigue la delincuencia”, culminó.

