COVID-19 en Perú: Demanda de pruebas de descarte se eleva en 350% este mes

Debido a la llegada de la tercera ola, y la rápida propagación de la variante ómicron, miles de peruanos están buscando realizarse pruebas de descarte contra la COVID-19, pero debido a que los lugares que ofrece el Ministerio de Salud (Minsa) se encuentran aglomerados desde hace varias semanas, han decidido contratar un laboratorio privado o asistir a una clínica para realizar las diferentes pruebas.

Los precios bordean actualmente como mínimo los 50 soles y máximo los 413 soles por prueba. Aún así miles de personas deciden pagar esta cantidad de dinero como consecuencia a lo sucedido.

Según Suiza Lab, menciona que la demanda por estas pruebas de descarte ha subido en 350%solo en este primer mes del 2022.

Las pruebas más demandadas por las personas que creen tener el virus son las antígenas debido a que el costo de estas es el 25% menor al de las moleculares, por lo cual advierten que ya empieza a verse una escasez de este tipo de prueba.

“Es que vienen demorando las importaciones de las pruebas de descarte del covid. Antes llegaban en 15 días ahora lo hacen en un mes. Es que a nivel mundial el presonal de las aerolíneas que transporta estas pruebas se ha enfermado, asimismo los fletes e insumo han subido”, indicó Claudia Gianoli, gerente general del laboratorio, al diario Gestión.

Gianoli señala que otros problemas que retrasan las tomas de pruebas de descarte están relacionados a los contagios entre el personal de salud.

Cabe indicar que Gianoli precisa que en su laboratorio el precio de las pruebas no ha variado en el último mes, costando S/ 200 la molecular y S/ 150 la de antígenos. A comparación del 2021, que una prueba molecular costaba 210 y una antígena 130 soles.

Pero, según se pudo observar en otros laboratorios y clínicas los precios de las pruebas moleculares oscilan entre S/ 185 y S/ 413, mientras que las antígenas oscilan entre S/ 50 y S/ 177.

HERNANDO CEVALLOS SOBRE EL COBRO DE PRUEBAS DE DESCARTE

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos se pronunció sobre los cobros excesivos de las pruebas de descarte contra la COVID-19 y menciona que “debe quedar claro que estas pruebas son gratuitas”.

“Debe quedar claro que estas pruebas son gratuitas y debe ser denunciado cualquier cobro en cualquier dependencia del sector salud”, señaló.

Por otro lado, Cevallos mencionó en una entrevista con Ojo Público que las vacunas deben ser un derecho que el Estado debe garantizar.

“Las vacunas deben ser un derecho. El Estado debe garantizarlo y no lo puede someter al mercado. Dicho esto, necesitamos al sector privado para que nos ayude en la vacunación, en la distribución de dosis, para que ponga a su personal a disposición de las autoridades de Salud y trabajar en conjunto” agregó.

Ante los cobros excesivos de las pruebas de descarte, el titular del Minsa señala que los privados “no pueden cobrar los precios que les parece”.

“En épocas de emergencia tiene que haber un tope, no pueden cobrar los precios que les parecen. Sobre todo cuando el Estado no puede, dada la gravedad de la situación, resolver la cobertura de atención. Lo que no puede haber es que el ciudadano vaya a un establecimiento de salud, no encuentre camas, se vaya a un privado y se aprovechen de esta emergencia para especular y cobrarles lo que quieran. Nosotros no lo vamos a permitir, que quede claro”, finaliza Cevallos.





