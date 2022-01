Hernando Cevallos: “Más de 4 millones de personas se han aplicado la dosis de refuerzo”

Tercera ola COVID-19 en Perú. Foto: Andina.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, habló sobre la situación del Perú ante la tercera ola de COVID-19 que, oficialmente, comenzó ayer en territorio nacional. Además, resaltó la importancia de las vacunas para contener la agresividad de la variante Ómicron en la población peruana.

“La variante Ómicron es la predominante en Lima. Burla con facilidad la inmunidad que puede dar la vacuna para no volverse a contagiar, por esa razón es necesario ponerse una dosis de refuerzo, para evitar poder contagiarse tan rápidamente”, comentó Cevallos.

“Esta variante no ha demostrado ser más agresiva que la Delta, mayoritariamente es de leve a moderada, sin embargo, hay un sector con comorbilidades que si puede complicarse. Eso hace que la perspectiva que tenemos en el país hace que una importante cantidad de pacientes pueda llegar a cuidados intensivos”, precisó.

En ese sentir, el ministro de Salud comentó que, gracias a la eficacia de la vacuna contra la COVID-19, la variante Ómicron no ha causado, hasta el momento, el colapso del sistema sanitario, pese a que los picos de contagios son los más altos en comparación a lo registrado en meses anteriores.

“Afortunadamente tenemos la vacuna en más de un 80% de nuestra población y los protege de que se complique, por eso es que hasta ahora, si bien se vienen incrementando los casos, no se ha incrementado la mortalidad por la Ómicron en nuestro país”, manifestó Cevallos.

“Debemos conseguir que un importante sector de la población que todavía no se vacuna lo haga. Además, seguir respetando las restricciones: distanciamiento social y doble mascarilla. Esa es la mejor protección para detener esta pandemia y que no nos cree mayores problemas sanitarios que seguramente los va a crear”, agregó.

Por tal motivo, exhortó a la población a vacunarse con la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Hasta la fecha, un poco más de 4 millones de peruanos se encuentran inmunizados con las tres dosis de la vacuna.

“La gran mayoría de pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos son los pacientes no vacunados. Por lo que esta tercera ola nos afecta a todos, pero más grave a los pacientes no vacunados. La insistencia no es solo a vacunarnos, sino también para la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo”, señaló.

“Es estos momentos, estamos cerca de los 4 millones 200 mil ciudadanos que se han aplicado la dosis de refuerzo. Necesitamos que sea mayor cantidad de ciudadanos los que se apliquen la tercera dosis”, continuó.

Con la llegada de la tercera ola de COVID-19 al Perú, las ciudades pasaron de nivel de alerta moderado a alto con lo que tendrán nuevas medidas, aforos, restricciones y cambios de horario en el toque de queda.

NIVEL DE ALERTA ALTO

Las provincias que están en nivel de alerta alto: Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huaura, Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Ilo y Tumbes.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos remarcó que no se modifica el cuadro de decreto supremo anterior, simplemente pasan a una escala mayor con algo más de restricciones y no descartó plantear nuevas medidas en los próximos días. “Estamos en permanente evaluación de cómo va marchando. Daremos a dar a conocer a las ciudadanía algunas medidas complementarias que se puedan determinar los próximos días de acuerdo a cómo marche la pandemia”.

Restricciones

- Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

- Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 11 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente.

- Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de queda.

- Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente.

Aforos permitidos en espacios cerrados:

- Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%.

- Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 40%.

- Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%.

- Playas abiertas.

- Restaurantes y afines en zonas internas: 50%.

- Se permite delivery de 4 a. m. a 11 p. m. de lunes a domingo.

- Templos y lugares de culto: 40%.

- Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 50%.

- Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%.

- Bancos y otras entidades financieras: 60%.

- Eventos empresariales y profesionales: 50%.

- Peluquería y barbería: 50%.

- Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%.

- Gimnasios: 40%.

Aforos permitidos en espacios abiertos: Sin restricción de aforos, respetando los protocolos y previa autorización del gobierno local.

- Artes escénicas.

- Enseñanza cultural.

- Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

- Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

- Baños termales al aire libre.

- Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

- Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

- Mercados itinerantes.

No está permitido:

- Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, estadios deportivos, coliseos.

NIVEL DE ALERTA MODERADO

En todas las provincias del Perú, excepto Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huaura, Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Ilo y Tumbes.

- Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

- Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 2:00 a 4:00 a. m.

- Establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda, a excepción de los ubicados en Lima y Callao que deben cerrar dos horas antes.

- Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente.

Aforos permitidos en espacios cerrados:

- Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 60%.

- Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%.

- Playas abiertas.

- Restaurantes y afines cuyas áreas de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%.

- Restaurantes y afines cuyas áreas de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%.

- Casinos y tragamonedas: 50%.

- Cines y artes escénicas: 60%.

- Templos y lugares de culto: 60%.

- Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 60%.

- Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%.

- Bancos y otras entidades financieras: 60%.

- Eventos empresariales y profesionales: 60%.

- Peluquerías, barberías, spas, baños turcos y saunas: 60%.

- Coliseos (solo vacunados con 2 dosis): 40%.

- Gimnasios: 60%

Aforos permitidos en espacios abiertos:

Respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos.

- Artes escénicas.

- Enseñanza cultural.

- Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

- Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos.

- Baños termales al aire libre.

- Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

- Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

- Mercados itinerantes.

- Estadios deportivos (solo vacunados con 2 dosis): 30%.

No está permitido:

- Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas.

