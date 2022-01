Jorge Luna: de taxista a exitoso conductor del polémico programa ‘Hablando Huevad...’

Jorge Luna conduce Hablando Huevadas junto a Ricardo Mendoza. (Foto: Instagram)

Jorge Luna y Ricardo Mendoza nunca imaginaron el éxito que lograrían cuando un 9 de abril del 2019 decidieron unirse para realizar un nuevo proyecto llamado Hablando Huevadas. Según cuentan los conductores, la idea la gestaron en un día y horas más tarde no tardaron comprar los equipos necesarios para llevarlo a cabo.

Al día siguiente publicaron su primer video y hoy en día cuentan con más de un millón y medio de suscriptores, y las reproducciones de sus audiovisuales en sus plataformas superan el medio millón.

En la actualidad ofrecen shows en el Teatro Canout y los precios de sus entradas van de 70 a 420 soles, si en dicho caso llegan a encontrarlas, pues estás se venden como pan caliente. En poco tiempo logran llenar todo el auditorio.

¿Pero quiénes son estos conductores que han sorprendido con tanta popularidad? Ricardo Mendoza era ya un conocido comediante que saltó a la TV tras actuar en las película de Asu Mare, encarnando a uno de los mejores amigos de Carlos Alcántara.

Sin embargo, de Jorge Luna se sabía poco. A través de una entrevista para Crónicas de Impacto, de Willax TV, el comediante cuenta a qué se dedicaba antes de lograr tanto éxito en las plataformas digitales.

Jorge Luna es padre de dos hijos. Según señala el informe, el artista anhelaba ser un gran comediante y sacar adelante a su familia.

“El stand up me llama la atención pero mi vida iba por otro lado. Yo taxeaba, taxeaba todo el día porque eso me daba libertad para decidir dejar de trabajar y presentarme acá o presentarme acá”, cuenta el conductor.

MATCH CON RICARDO MENDOZA

Es en un de estas presentaciones donde conoce a Ricardo, quien al ver su performance decide darle unos consejos.

Cabe señalar que Mendoza para ello ya tenía un nombre ganado. En el 2017, el actor de Asu Marte solía reunir a 600 personas en un conocido local de Miraflores, Barranco y provincias. Sin embargo, también se desempeñaba en luminotecnia, como sonidista, jalando cables, cargando instrumentos. “siempre estuve cerca al arte”.

Cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza se conocieron, tal fue la química que empezaron a invitarse mutuamente en sus unipersonales. Hasta que decidieron trabajar juntos, un 9 de abril del 2019.

“El mismo 9 de abril pasó todo”, contó Ricardo. “Claro, el 9 de abril, él en la mañana ve ‘Nadie sabe nada’ de España, yo a las 11 de la noche llego, (él) estaba viendo (el programa), (pone) pausa y dice, ‘hermano, esto’. 12 de la noche estábamos comprando equipos en un lugar de Lima asqueroso, que nos habían dateado (dicho) que todo estaba más barato. Fuimos, compramos, regresamos con nuestros equipos. Como a las 5:30 mas o menos fuimos a comprar una tele, pusimos la tele volteada, dijimos esta es nuestra pantalla led (risas) y ya está. Y ese mismo día lo publicamos, así a la mala, y ese mismo día hicimos 12 mil vistas”, detalló Jorge.

Tanto fue el éxito que lograron en su plataforma que en dos meses, los conductores tuvieron que contratar personal para que los ayude.

Ricardo explicó que a raíz de la pandemia pasaron al modo streaming, teniendo invitados, convirtiéndose así en Radio Huevadas. “Mudó desde la radio hasta un formato que creemos que es ya más televisivo, pero que sigue siendo un show de teatro “, indicó Mendoza. “Y eso es lo que ven en Youtube”, acotó Jorge.

“Hablando Huevadas es una empresa ahorita que da mucho trabajo. Ahorita contando a los nuevos, deben haber como 25 personas”, explicó Jorge.

Por su parte, Ricardo contó que actualmente quieren hacer un canal que tenga una parrilla parecida a la tele, pero en YouTube. Respecto a sus bromas, los conductores coincidieron en que no necesitan ningún tipo de filtros, pues el formato como tal es un éxito.

