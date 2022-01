Elsa Malpartida, exparlamentaria andina, murió a los 60 años

Elsa Malpartida, exparlamentaria andina, falleció a los 60 años, según informaron integrantes del partido Perú Libre, así como su amiga y exparlamentaria del Partido Nacionalista, Nancy Obregón.

“Nos tomas la delantera compañera de lucha, hermana de mi corazón no existen palabras para expresar tanto dolor. Desde este espacio reciban mis más sentidas condolencias a sus hijas y a toda su familia”, señaló Obregón en Facebook.

“Partió a la eternidad nuestra querida compañera Elsa Malpartida. Una luchadora incansable por los derechos de los agricultores. Una pérdida irreparable en el campo popular. A seguir su ejemplo de lucha como mejor homenaje”, escribió Bermejo en sus redes sociales.

Por su parte, Vladimir Cerrón también expresó su pésame vía Twitter. “Expresamos a la familia a nombre de Perú Libre nuestras sentidas condolencias por la muerte de la compatriota excongresista, ELSA MALPARTIDA JARA, mujer luchadora, valiente, leal al pueblo y la causa por un Perú Libre”.

Elsa Malpartida fue representante del Perú en el Parlamento Andino en el 2006 por Unión por el Perú. La también exlegisladora, junto a Nancy Obregón, fueron denunciadas por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas y terrorismo, proceso por el cual comenzaron a ser enjuiciadas en el año 2017.

A sus 60 años, Malpartida falleció estando involucrada como testigo en el juicio seguido contra Bermejo, por presunta apología al terrorismo.

En el 2009 fue acusada de tener vínculos con Sendero Luminoso por lo cual se le abrió juicio. En su momento, la legisladora andina reveló que el grupo terrorista la forzó a realizar “trabajo de logística” en su comunidad, y no podía rechazar ser parte de ello.

“No era que competíamos en elecciones. Ellos venían y te elegían a dedo, y a mí me dijeron que me encargaba de logística, como cuidar las ollas. Eso era logística en el pueblo y no logística en Sendero”, declaró.

