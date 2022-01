Agustín Lozano tras fallo del TAS: “Estas son cosas naturales. Pasa en todas las federaciones del mundo”

Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF tras la salida de Edwin Oviedo. Foto: FIFA.

Agustín Lozano llegó a Lima y se pronunció luego del fallo del TAS. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol se comunicó con los periodistas que lo esperaron a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez y respondió sobre la resolución, dando a entender que él no tenía porqué verse afectado y que esto sucede en todo el mundo.

“Nosotros lo que vamos a hacer es analizar lo que ha llegado del TAS. Que conozca la junta directiva, tener el informe legal nuestro y naturalmente todo lo que tenga que hacerse, por una disposición de los órganos competentes, lo vamos a respetar y hacer. Pero en cuanto a cómo queda la tabla, qué decisiones se deben tomar, no es una competencia que a mí me corresponde. Los que determinan son la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Apelación, no el presidente de la FPF”, comentó.

Por otro lado, se desligó de cualquier responsabilidad y dijo que este tipo de soluciones son naturales en todo el mundo. “La persona de la presidencia no tiene porqué verse manchada, estas son cosas naturales. Hay fallos internacionales a nivel de Sudamérica que no son favorables en lo que se da en una competencia y se tiene que respetar. A nivel de FIFA también pasa, en todas las federaciones y en todo el mundo”, expresó.