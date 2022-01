Juan Reynoso explicó por qué Yoshimar Yotún salió de Cruz Azul (Foto: EFE | Liga MX)

Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, dio a conocer los motivos por los que el jugador Yoshimar Yotún abandonó su equipo a finales del 2021.

El 14 de diciembre del 2022, el club Cruz Azul dio a conocer la salida de Yoshimar Yotún luego de cuatro temporadas. El defensor llegó al equipo a inicios del 2019. Actualmente el futbolista peruano se encuentra libre.

En ese sentido, el técnico Juan Reynoso se refirió a la situación de Yoshimar Yotún y su desvinculación del Cruz Azul.

“En el tema puntual de Yoshimar Yotún fue que los tiempos nos jugaron en contra. Cuando fuimos campeones, mantuvimos la base, casi todos, se fueron dos chicos y los que acabaron contrato renovaron. Y hoy lo que nos pasó que con los que acabaron contrato y al tener un mal semestre, realmente todos nos quedamos sin piso. Necesitábamos replantear algunas posiciones y para el club fue más factible no renovar el contrato a los jugadores que terminaban contrato. Había otros jugadores que les quedaban seis meses y buscaron irse para cambiar de aires o por algún intercambio que le servía al equipo, nos daba jugadores”, explicó Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul.

El DT Juan Reynoso argumentó que la salida de Yoshimar Yotún corresponde a la campaña realizada en el Torneo Apertura de la Liga MX en el segundo semestre del 2021. La ‘Máquina Celeste’ logró el octavo lugar, pero no pudo pasar a la liguilla final tras perder en la reclasificación ante Monterrey.

“Los chicos sabían desde dos meses antes que, si no lográbamos meternos en una final o estar entre los cuatro primeros, era difícil mantener el plantel porque se venía la reingeniería. No solo ‘Yoshi’, sino Mayorga y algún jugador más estaban en la misma situación y terminaron saliendo del club. Yoshimar Yotún conseguirá algo importante en otra liga y va a seguir rindiendo como lo hace en la selección”, agregó.

Yoshimar Yotún se coronó campeón de la Liga MX en el 2021 con Cruz Azul (Foto: Liga MX)

Sobre su actualidad en Cruz Azul, Juan Reynoso aseguró que está pasando por un momento de consolidación.

“Una etapa es en el mercado peruano, y otra en el mercado mexicano. Tanto como jugador como técnico, hay una etapa de sacrificio, consolidación, trascender y disfrutar. En Perú estaba en una etapa de trascender y aquí estoy en consolidación. Siempre he tratado de ser ubicado y no agrandarme. Ojalá puedan llegar algún par de títulos más y puede ser más adelante que piense que estoy trascendiendo en México. Era una de mis metas que tenía poder dirigir a Cruz Azul y devolverle algunas de las alegrías que me tocó vivir”, afirmó Juan Reynoso en declaraciones a radio Ovación.

SELECCIÓN PERUANA RUMBO A QATAR 2022

El técnico Juan Reynoso dio a conocer su punto de vista sobre las opciones de la selección peruana en la búsqueda de un cupo al Mundial de Qatar 2022.

“Lo mejor siempre es que Ricardo Gareca y los jugadores estén tranquilos, y para eso el entorno también debe ayudar. Es momento de darle tranquilidad al grupo de trabajo e ir partido a partido. Se juega con un rival directo como Colombia en un momento complicado, pero si el equipo tiene un buen rendimiento podría conseguir un buen resultado. Ojalá se pueda dar un golpe de autoridad en Barranquilla y regrese entonado para sumar los seis puntos en estos dos partidos que nos daría un ‘envión’ importante para la ilusión de cerrar la clasificación directa”, afirmó Juan Reynoso.

El técnico Juan Reynoso se mantiene invicto con Cruz Azul en el inicio del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Los ‘Cementeros’ encadenaron dos triunfos seguidos ante Tijuana y Juárez, sumaron seis puntos y ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones.

