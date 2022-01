Paolo Guerrero y su nuevo guiño para Alianza Lima: “Me encantaría regresar. Lo evaluaría”

Paolo Guerrero y su nuevo guiño para Alianza Lima (Foto: Conmebol)

Paolo Guerrero, atacante de la selección peruana, se refirió al futuro de su carrera profesional, su recuperación física y tocó nuevamente el tema sobre un posible regreso a Alianza Lima. El delantero peruano se mostró más optimista.

A su salida de la Videna, Paolo Guerrero se extendió sobre las chances de volver a Alianza Lima y aclaró que volver al fútbol brasileño no es una prioridad tras la pregunta del periodista de Canal N.

“No es la prioridad. Por ejemplo, se habló mucho de Alianza Lima en estos días. A mí me encantaría regresar a Alianza, pero nadie se ha comunicado conmigo. Justo ayer me hicieron una pregunta sobre un acercamiento con Alianza, pero no he tenido un acercamiento porque nadie se ha acercado a mí a hablarme”, dijo Paolo Guerrero en declaraciones a Canal N y se reafirmó en que no existen negociaciones con el club blanquiazul.

Paolo Guerrero fue consultado sobre el tiempo que tomaría su recuperación y si es probable el regreso en su plenitud física para el próximo mes de marzo de este año.

“Dios quiera. Yo estoy trabajando para estar cuanto antes posible y también me preocupa mucho definir mi futuro. Me preparo para eso”, dijo el delantero peruano y fue abordado con la réplica del periodista sobre su preocupación radicaba en conseguir un nuevo equipo, a lo que Paolo Guerrero aclaró que “Me preocupa mi recuperación. Primero quiero recuperarme porque si no me recupero no voy a poder jugar al fútbol”.

Paolo Guerrero volvió a referirse a su posible regreso a Alianza Lima este 2022

Paolo Guerrero se animó a responder sobre un hipotético acercamiento a futuro de Alianza Lima para regresar al club y esta vez no descartó evaluar la propuesta. “Obvio, siempre lo he dicho. ¿Por qué no lo voy a evaluar? Siempre analizo propuestas y voy a evaluarlas, más aún si es el equipo de mis amores Alianza Lima . No puedo definir nada mientras no pueda jugar. ¿Para qué voy a hablar? ¿Voy a cerrar un contrato para estar en fisioterapia? No. Yo me mantengo entrenando, pero nadie se ha acercado. Esa es la verdad. Nadie se acercó a decirme algo sobre Alianza Lima”.

El delantero de 38 años respondió afirmativamente que le seduce jugar la Copa Libertadores con Alianza Lima, pero lo condicionó a su estado físico actual. “¿Me quisieran como estoy? Para estar dentro (lesionado). Pero mi idea es recuperarme. Cuando ya esté apto para jugar ahí decidiré. Yo no descarto nada. Lo he dicho varias veces no puedo descartar nada, pero primero tengo que jugar. Nadie me va a contratar para estar en la fisioterapia”.

“Yo quisiera jugar hoy día, quiera estar jugando hoy día, quisiera estar haciendo fútbol aquí (Videna) Es un tema de procesos, estoy pasando por un proceso y quien lo define es mi fisioterapeuta: Voy bien, con calma, voy a paso tranquilo no quiero ir a paso rápido”, afirmó el atacante Paolo Guerrero.

PAOLO SUAVIZÓ SU POSTURA

Paolo Guerrero este jueves tuvo una mejor predisposición para referirse a su posible regreso a Alianza Lima. El delantero se mostró incomodo un día antes y respondió de manera tajante. No obstante, se mantuvo en la misma línea y negó tratativas con el club blanquiazul.

“En ningún momento he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza Lima. Hay alguna cortina de humo que ustedes (prensa) están provocando o algo así. Estoy incómodo porque están manoseando mi nombre”, afirmó Paolo Guerrero el pasado miércoles 19 de enero.

