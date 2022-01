Jorge Muñoz sobre críticas a su gestión: “Siempre miramos hacia adentro y hacemos reflexiones”

Jorge Muñoz estará presente el próximo miércoles 5 de enero en el Congreso por el incendio en Mesa Redonda. Foto: Andina

El alcalde de Lima Jorge Muñoz opina sobre las críticas que recibe hacia su gestión y supuesta falta de liderazgo, ante ello menciona que esos comentarios no lo amilanan y que continúa trabajando, ya que sus más de 900 obras entregadas lo respaldan.

“ Son críticas de algunas personas. Yo no me paro a escuchar una cosa de esas. Siempre miramos hacia adentro y hacemos reflexiones, pero no son ciertas. Nosotros ayer hemos presentado en nuestro balance más de 900 obras entre pequeñas, medianas y grandes y a futuro. Si eso no es liderazgo qué es. Yo simplemente escucho, lo proceso y no me detengo. Sigo adelante con el trabajo”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

El burgomaestre explicó que la obra que realizó en la avenida Ramiro Prialé no se ha podido ejecutar porque el contrato habría sido realizado con actos de corrupción y eso no lo permite.

“Yo he explicado varias veces la imposibilidad física y jurídica que tiene la Prialé. Eso lamentablemente por acciones de corrupción, tiene situaciones que no se pueden destrabar si no se cambia el contrato. Hay una tercera parte que no se puede destrabar que toca el activo crítico nacional de la central hidroeléctrica de Huampaní, toca el colegio Mayor, el Champagnat. Son cosas que no se pueden afectar”, afirmó.

Además, menciona que ha llevado esta propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero que no obtuvo respuesta. “Nosotros llevamos al MEF un proyecto para modificar ese contrato y hacer otras alternativas. El MEF no lo quiso aprobar porque existía una empresa que no era confiable como lo es Odebrecht”, finalizó.

MUÑOZ DESCARTA ACTOS DE CORRUPCIÓN DURANTE SU GOBIERNO

Jorge Muñoz, descartó que se hayan llevado obras públicas que estén relacionadas con actos de corrupción y que uno de los puntos de partida han sido la transparencia y la rendición de cuentas.

“Ejercer con transparencia debe ser el compromiso de toda autoridad. Nuestra gente no merece gobiernos corruptos o no transparentes y aquí debemos serlo. Hemos trabajado con un sello indeleble de más obras sin corrupción y cuando he conversado con nuestros funcionarios les he dicho que es una manifestación de voluntad que tiene que ser cumplida hasta el extremo.”, menciona el alcalde de Lima.

También destaca que no hay un nivel mayor de corrupción, sino que todas son dañinas para el país, además menciona que se ha trabajado siempre para y por el eje central que son los ciudadanos.

“No hay corrupción mayor, simplemente hay corrupción y todas son dañinas. 1 sol que se le quita a un proyecto ciudadano es 1 sol que nunca más se va a invertir, por eso todos tenemos que ser claros, transparentes y sobre todo rendir cuentas a la ciudadanía”, añade.

“El eje central de nuestra gestión son y serán siempre nuestros ciudadanos, ellos son la razón de ser de este Gobierno Municipal. Hemos trabajado por una Lima para todos, sin exclusión ni sobre nadie”, comenta.

Finalizó su discurso reafirmando su compromiso para terminar su periodo de manera eficaz y en función a las necesidades de la población y como municipalidad reiterar su compromiso para trabajar “en esta casa, que es la casa de todos”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de dejar al término de nuestra gestión, una ciudad fortalecida, moderna, transformada en función a las necesidades de nuestra población y prepararla para afrontar nuevos desafíos que podrían venir”, finaliza.





