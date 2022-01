Harry Styles en Perú: Precios y cómo comprar las entradas para el concierto del ex One Direction

Harry Styles se presentará el 29 de noviembre en el Jockey Club.

El cantante británico Harry Styles, recordado por haber formado parte de la banda One Direction, ofrecerá un concierto en Lima el 29 de noviembre de 2022, el cual estaba planeado inicialmente para octubre de 2020 pero fue postergado por la pandemia de la COVID-19.

Como parte del Love On Tour 2022, el intérprete de “Watermelon Sugar” pisará el territorio nacional por segunda vez, pero en esta oportunidad lo hará en calidad de solista. Recordemos que Harry Styles vino al Perú en el 2014 para brindar un concierto como integrante de One Direction.

Harry Styles se presentará en el Jockey Club del Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco , que tiene una capacidad para 20 mil espectadores.

Los invitados especiales incluyen a Mitski, en las fechas del Reino Unido, Arlo Parks en Dublin, Wolf Alice en las fechas europeas y Koffee para todas las fechas en Latinoamérica, incluido Perú.

EL DATO: La gira seguirá todas las pautas locales y de salud públicas, así como los protocolos del lugar establecidos al momento de cada concierto. Se alienta a los fans a visitar el sitio web de su lugar local antes de cada show, para obtener los últimos detalles y requisitos de salud y seguridad para su fecha.

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Para comprar entradas para el concierto de Harry Styles en Perú, solo debes ingresar a la página web de Teleticket ( https://teleticket.com.pe/ ) el 20 de enero . Recuerda que deberás hacer una cola virtual para adquirirlas, por lo que te recomendamos contar con buena conexión a Internet.

PRECIOS

Zona Platinum: S/ 559.00 (precio full), S/ 486.10 (15% descuento Interbank)

Zona VIP: S/ 329.00 (precio full), S/ 286.10 (15% descuento Interbank)

Zona General: S/ 180.00 (precio full), S/ 156.60 (15% descuento Interbank)

*Todos los precios incluyen comisión ticketera

¿QUÉ PASA SI YA COMPRÉ LAS ENTRADAS EN EL 2020?

Si ya tenías tus entradas compradas para el concierto de 2020, entonces no tienes por qué preocuparte. Tus tickets ya adquiridos son completamente válidos para esta nueva fecha , por lo que no debes realizar ningún cambio.

¿EN QUÉ PAÍSES DE LATIONAMÉRICA ESTARÁ HARRY STYLES?

La gira Love on tour 2022 de Harry Styles empezará el próximo sábado 11 de Junio en el Reino Unido. Su paso por Latinoamérica iniciará el 20 de noviembre con su presentación en México. Aquí el listado oficial.

Guadalajara, México - 20 de noviembre

Monterrey, México - 22 de noviembre

Ciudad de México, México - 25 de noviembre

Bogotá, Colombia - 27 de noviembre

Lima, Perú - 29 de noviembre

Santiago de Chile, Chile - 1 de diciembre

Buenos Aires, Argentina - 3 de diciembre

Sao Paulo, Brasil - 6 de diciembre

Río de Janeiro, Brasil - 8 de diciembre

Curitiba, Brasil - 10 de diciembre

SOBRE HARRY STYLES

Harry Styles se ha posicionado como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en todo el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, convirtiéndolo en el segundo álbum número uno de Harry en los Estados Unidos e hizo historia en las listas de éxitos al proporcionar la semana de ventas más grande par un artista masculino en solitario, en Reino Unido, desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente datos de ventas en 1991.

Desde que inició su carrera en solitario ha ganado prestigiosos galardones, incluidos dos premios Brit, un Grammy, un premio Ivor Novello, un American Music Award y muchos otros en todo el mundo; además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

Harry es igualmente reconocido como un increíble artista en vivo. Sus shows del Love On Tour se pospusieron debido a la pandemia, pero finalmente comenzaron en septiembre del 2021, en Las Vegas. Harry ha realizado más de 40 conciertos en los Estados Unidos, a finales del año pasado, y ganó elogios de fanáticos y críticos por igual. Su repertorio está repleto de sus éxitos mundiales, incluyendo Sign of the Time, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi.

