El rescate a Sammy, la perrita que sobrevivió seis días entre los escombros de una casa derrumbada en Seattle

El rescate de la perrita Sammy en Seattle, Estados Unidos. Se encontraba seis días bajo escombros de una vivienda. Composición Infobae.

Fueron días tensos, de miedo, pero al final hubo felicidad para la familia Fritts, ya que Sammy sobrevivió. Ella es una perrito que quedó entre los escombros de una vivienda derrumbada en Magnolia, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington (Estados Unidos). Didi Fritts, la dueña de la mascota, se mostró alegre al estar con Sammy después de días de agonía en no volver a verse.

El hecho fue informado por el departamento de bomberos de Seattle en su cuenta oficial de Twitter, el 7 de enero del 2022. “Estas son imágenes de la casa y la ladera que se deslizó en la cuadra 2400 de Perkins Ln. W. A nuestra llegada, sacamos a un hombre adulto que estaba atrapado en el interior del sótano. Una hembra adulta pudo escapar por su cuenta. Un perro ha fallecido, el otro aún no ha sido localizado”, dice el comunicado en Twitter con imágenes de la vivienda que se derrumbó.

El perro que falleció se llamaba Lilly, también parte de la familia. Así como el medio de bomberos de Seattle, Seattle Times informó que ella falleció tras el derrumbe.

Un largo trabajo de equipo por parte de los bomberos de Seattle, ayudaron a recuperar algunos objetos de la vivienda y extinguir el incendio mientras alguien estaba atrapado. “Se está realizando mucho trabajo en equipo aquí para que las herramientas entren y salgan del área de difícil acceso en la zona del tobogán detrás de la casa” , agregó.

La vivienda derrumbada en Seattle, Estados Unidos. Aquí es donde murió Lilly y Sammy se encontraba seis días esperando ser rescatada. Foto: Seattle Fire Department.

EL RESCATE

James Fritts, según The Seattle Times, logró ser rescatado mientras que Didi escapó por su cuenta. No había señales de Sammy, pero Remy Olivier —dueño de la casa de Magnolia— escucho con sus vecinos unos llantos de lloriqueo. Fue cuando los Fritts llamaron al 911 para hacer el operativo de rescato. Sammy se encontraba viva, bajo los escombros y un poco deshidratada pero logró sobrevivir tras seis días bajo la tierra y cerca del cadáver de Lilly.

“Simplemente no ha habido esperanza” , dijo Olivier a The Seattle Times. “No habíamos estado buscando perros vivos. Asumimos que ella estaba en la aglomeración porque no queda mucho de la casa. Asumimos que ella estaba muerta junto con su hermana” , añadió.

El momento en que Sammy es rescatada en Seattle. Foto: Seattle Fire Department.

“Nuestros equipos iniciales pudieron escuchar al perro” , dijo David Cuerpo, un portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle en el lugar, al medio estadounidense mientras se desarrollaba la operación de rescate. “En este momento, estamos cortando las paredes y el piso para ver si podemos localizar al perro”, dijo el bombero cuando seguían los trabajos de rescate.

Con una motosierra y más de una hora en los procesos de extracción —y con el miedo que podría ocasionarle a Sammy— lograron proceder con el rescate. James Fritts estaba dentro de la casa con Olivier y los rescatistas. Así, al salir, James llamó a su esposa para saber la situación de Sammy, junto a varios espectadores en la calle esperando la noticia, cuenta el medio norteamericano.

Sammy fue rescatado luego de seis días bajo los escombros en Seattle. Video: Seattle Fire Department.

EL MILAGRO

Sucedió el milagro, habían encontrado a Sammy con vida. Didi la vio y rompió en lágrimas de alegría. Los bomberos llevaron a Sammy a una camilla de espera donde Didi Fritts, susurrando “Es mami, es mami”, abrazó y abrazó al animal que temía no volver a ver con vida.

Por otro lado, de acuerdo a la revista PEOPLE, citando un reporte de la televisora KING 5, Sammy fue examinada por unos veterinarios que se hicieron presentes en la escena de la emergencia, señalando que “parecía alerta y comenzó a mover la cola cuando vio a su dueña”. “Es increíble que todavía esté viva”, sentenció Olivier a The Seattle Times tras ver con sus propios ojos el milagro.

Sammy en los hombros de Didi Fritts tras el rescate. Foto: difusión.

