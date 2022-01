Juliana Oxenford revela que su hija tiene COVID-19 y supone que su hijo de un año también

Juliana Oxenford dio detalles de su salud. (Foto: Instagram)

La conductora de TV Juliana Oxenford usó sus redes sociales para agradecer al público por sus muestras de cariño tras saber que había dado positivo a la COVID-19. A través de un video, la periodista comunicó también cómo se encontraba y que su hija también se había contagiado.

Asimismo, señaló que es muy probable que su hijo de un año también haya contraído el virus, pues siempre está en contacto con ella. Aunque no se le ha hecho el descarte.

“María empezó con fiebre dos días; por suerte, el día de hoy (lunes 17 de enero) no ha tenido fiebre. A punto de panadol porque es niña y tiene un sistema inmunológico súper fuerte. En el caso de Mateo, no sabemos y nunca sabremos si se contagió o no, pero parece indicar que sí se contagió por la cercanía que tiene conmigo”, explicó la conductora de TV en un video que grabó´para su historia de Instagram.

Juliana señaló, además, que su esposo ha dado negativo a la COVID-19, hecho que la dejó sorprendida pero también la tranquiliza.

“Mi esposo, increíblemente, no se contagió, así que acá estamos en casa cumpliendo con lo que mandan los protocolos, tratando de comer bien”, dijo.

El otro momento agradeció por las muestras de cariño que viene recibiendo. Y espera recuperarse pronto para poder regresar al trabajo, actividad que extraña mucho.

Juliana Oxenford revela que su hija también tiene COVID-19 y supone que su bebé también. (Video: Instagram)

“Agradecerles por todas las muestras de cariño, de preocupación, todos los mensajes bonitos que me han enviado”, señaló.

Como se recuerda, es la primera vez que Juliana Oxenford contrae COVID-19, después de casi 2 años de desatarse la pandemia.

JULIANA OXENFORD TRAS DAR POSITIVO A LA COVID: “POR SUERTE ESTOY VACUNADA”

El pasado 16 de enero, Juliana Oxenford comunicó a sus seguidores que se contagió de COVID-19. Asimismo, resaltó que es la primera vez que contrae esta enfermedad y que se encuentra estable, solo con malestar general.

Después de dos años invicta, la periodista de ATV cayó enferma tras contraer el virus. Sin embargo, resaltó a sus seguidores que está bien, pues tiene las tres vacunas que le corresponden.

“Después de casi dos años, caí. He dado positivo en COVID-19. Los síntomas hasta ahora se reducen a malestar general y falta de energía. Por suerte estoy vacunada con las tres dosis”, escribió en Twitter e Instagram.

“Cuídense mucho, que esta nueva variante es demasiado contagiosa. Les mando un abrazo”, acotó Juliana Oxenford en red social.

Juliana Oxenford comunica que tiene COVID-19. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en el 2020, Juliana desmintió los rumores de que había contraído COVID-19, resaltando que si eso pasa, no tendrá ningún problema en comunicarlo.

“Parece que esta pandemia ha hecho que varios alucinen, los trols se reactiven y las mentiras se vuelvan tan constantes que desgraciadamente muchos terminan creyendo en cualquier tipo de falacia”, escribió Oxenford en ese entonces.

Cabe resaltar que estos rumores crecieron luego que se ausentara de su programa por unos días.

“Ahora salen con que tengo COVID-19. Lo más triste es que hay gente que se lo cree. Cuando haya algo que comunicar, créanme que se enterarán por mí”, añadió en aquel momento.

