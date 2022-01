Huancayo: Padres de niño que murió atacado por jauría de perros piden ayuda para sepultar restos del menor

Al conocer la triste noticia en la ciudad de Huancayo en donde un niño de 5 años perdió la vida al ser atacado por una jauría de perros, se suma también el dolor y la desesperación de sus padres, quienes aseguran no cuentan con los medios necesarios para darle cristiana sepultura al pequeño.

La familia de condición humilde, aseguró que todos llegaron hasta el botadero del distrito de San Jerónimo de Tunán en Huancayo para lavar ropa y recoger algunos desechos que iba a ser vendidos como reciclaje.

Ante esta penosa situación, los padres del niño; hicieron un llamado a las autoridades y alguna alma caritativa para poder ayudarlos en velar y enterrar al menor.

“Nosotros no tenemos dinero, somos una familia muy humilde. Acabamos de comprar un terrenito muy chiquito que aún no cuenta con agua ni desagüe. No tenemos dinero para enterrar a mi hijo”, explicó el padre del niño a América TV.

Cabe mencionar que la hermanita del niño sufrió también en este ataque. Sin embargo, la menor se encuentra estable y recuperándose en el hospital de San Jerónimo.

“La niña presenta heridas múltiples en el cuerpo y se evalúa una posible amputación de la oreja, debido a las mordeduras, ella quedó hospitalizada en el Área de Pediatría”, mencionó el director del hospital El Carmen.

Según información del nosocomio, el 2021 fueron 25 casos de mordeduras de perro que atendieron en menores. Zoonosis de la Red de Salud Valle del Mantaro, manifestó que este mismo año se reportaron 2 mil 500 mordeduras de perros, de los cuales el 60%, eran de canes vagabundos.

Cabe mencionar que en Huancayo, esta es la segunda muerte que se produce por un ataque de perros en lo que va del año. La primera víctima fue hombre de más de 80 años, el cual fue atacado por un perro pitbull, según reporta el portal RPP.

Vecinos de la zona piden mayor investigación y que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que estos animales cada día presentan mayor agresividad y lo que más llama la atención es que andan en jaurías, por lo que su vida e integridad están en peligro.

Tras revelarse estas denuncias, el gerente de Servicios Públicos de Huancayo, informó que de determinarse de que los perros tienen dueño, se podría llevar el caso al Ministerio Público por el delito de peligro común.

¿POR QUÉ LOS PERROS MUERDEN?

En el mundo canino, morder es un acto natural e incluso necesario para la supervivencia. Los perros recurren a este gesto cuando necesitan mantener su liderazgo, proteger su territorio o a sus cachorros. Incluso también puede ser a una respuesta por miedo, en ese sentido, para que el perro muerda no tiene que ser necesariamente agresivo, explican los especialistas de Mapfre.

Si en caso un perro te mordió, es mejor seguir estas indicaciones para cuidarte.

Limpia la herida. Ponla bajo un chorro de agua y, si es posible, frota la herida con una esponja jabonosa.

Busca asistencia médica lo más pronto posible para evitar un proceso infeccioso.

Durante tu traslado al hospital, no cubras la herida, ya que es necesario que entre oxígeno para que las bacterias no penetren en la herida con mayor rapidez.

Una vez en el hospital te vacunarán contra la rabia, ya que la boca de un animal tiene millones de bacterias que pueden haber entrado en contacto con tu sangre. Además, si no estás vacunado, te administrarán también la antitetánica.

