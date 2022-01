Marcos López sobre su lesión con la selección peruana: “No es nada grave, me veo en Barranquilla”

Marcos López, lateral izquierdo de la selección peruana con miras a las Eliminatorias Qatar 2022.

Gran preocupación generó la lesión de Marcos López en amistoso Perú vs Panamá, pues es pieza clave de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022. Esto teniendo en cuenta que Miguel Trauco, quien juega en su posición, quedó descartado para el choque con Colombia en Barranquilla.

En una acción fortuita, Marcos López quedó tendido sobre el terreno de juego y rápidamente pidieron su cambio. Nilson Loyola tomó su lugar a los 60′ del segundo tiempo, cuando la selección peruana ganaba 1-0 con tanto de Alex Valera. El jugador de la MLS salió por sus propios medios.

Tras ello, hubo mucha incertidumbre sobre su lesión. Su presencia es vital para la ‘blanquirroja’ porque no hay muchas alternativas en su puesto para tan importante cotejo de Clasificatorias Sudamericanas.

Lesión de Marcos López en amistoso Perú vs Panamá. (Video: Movistar Deportes).

Y para tener un panorama más claro, Marcos López se sometió a una resonancia magnética este lunes por la mañana. Al salir del lugar, el futbolista se mostró optimista y señaló que su lesión no es de gravedad. Es más, se ve jugando frente a los ‘cafeteros’ de visita.

“El doctor dice que no es nada grave. Vamos a ver qué resuelven los profes. Hay mucha confianza, espero que tengan razón”, señaló Marcos López a los medios deportivos que lo esperaron en la puerta del recinto médico.

“Supuestamente (tengo) un edema (inflamación), pero no es nada grave. Me siento bien”, agregó el ex Sporting Cristal. “¿Te ves en Barranquilla?”, le consultaron. “De todas maneras” , respondió contundente.

Marcos López habló sobre su lesión tras el partido ante Panamá | VIDEO: Latina TV /90 mediodía

De todas formas, Marcos López quedará descartado para el segundo amistoso: ante Jamaica, el jueves 20 de enero, en el Estadio Nacional de Lima. Su pronta recuperación es importante.

Luego de dicho partido preparatorio, la selección peruana quedará listo para medirse con Colombia en el calor de Barranquilla. Ambos tienen la misma cantidad de puntos, pero el local tiene mejor diferencia de gol. De momento, el equipo de todos marcha en la casilla 5 de la tabla de posiciones.

PROGRAMACIÓN DE ELIMINATORIAS

Viernes 28 de enero

- Colombia vs Perú (4:00 p.m. / Barranquilla)

Martes 1 de febrero

- Perú vs Ecuador (9:00 p.m. / Lima)

