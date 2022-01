Luis Cordero Joy Tac

Luego de que el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, fuese acusado de agresión y acoso por su expareja, un juez de familia otorgó las medidas de protección contra la víctima; sin embargo, el parlamentario ha presentado un pedido al juez que lleva su caso para que no continúe siendo protegida por las autoridades. Según Cordero Jon Tay, estas medidas “dañarían su honor”.

“Yo no tengo ninguna necesidad de hacer público esto, si yo decidí contar sobre este caso es porque había mentiras y también yo temía por mi seguridad. Gracias a que lo hice público, recién, después de tantos años, me han dado la seguridad. Es lo único que me interesa, la seguridad”, señaló la agraviada en conversación con Panorama.

Según un documento legal, al que tuvo acceso el mencionado programa, el legislador fujimorista solicita al letrado del juzgado de familia que “no se deje sorprender” por la denuncia de la víctima pues el contenido de la acusación es falso.

Sobre su vínculo con la mujer que lo denunció, Cordero Jon Tay señaló que no se trata de una expareja sino de “una conocida por asuntos sociales”; sin embargo, durante el reportaje se presentaron supuestos correos electrónicos entre la denunciante y el denunciado en el que se deja ver una relación íntima y afectiva entre ambos.

“No compares mi tiempo con tu tiempo. No me hagas perder mi tiempo con tus reclamos absurdos. Coordina con la doctora, tienes que llevar unos papeles al banco. Hoy voy a pasar la noche en tu casa y salgo a las 8 de la mañana. Si estás de acuerdo o no avisa, sino para buscar a alguien más para pasar la noche”, se lee en una de las comunicaciones enviadas por el actual congresista.

Congresista Luis Cordero pidió que no se otorgue protección a víctima que lo acusó de agresiones

PEDIDO CUESTIONABLE

Sobre los motivos para levantar la protección a la mujer que lo acusó de violencia y acoso, el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular señaló que no existe razón para solicitar las mencionadas medidas. “Dicha decisión de otorgar medidas de protección no responde en lo más mínimo a los considerandos, no existe razón para llegar a dictar medidas de protección afectando mi honorabilidad y reputación, y el perjuicio se agrava más aún si tomamos en cuenta que el recurrente tiene calidad de congresista de la República ”, se lee en el pedido presentado al juez, según Panorama.

“Él es una persona tan violenta, no solamente con sus insinuaciones, con sus palabras, con sus actos. Es una persona violenta de cuerpo entero y ahí usted lo está comprobando. No entiendo por qué tiene que oponerse contra la protección que me ha concedido el juzgado. No entiendo a dónde quiere llegar o qué es lo que me quieren hacer, porque yo podría pensar que quiere que me quiten las medidas de protección para hacerme daño”, dijo la denunciante tras conocer el pedido de su ex pareja.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer el caso de congresista Cordero, la Comisión de Ética del Congreso desestimó la denuncia presentada por la parlamentaria Ruth Luque; sin embargo, ante la presión y los cuestionamientos de la opinión pública, el grupo de trabajo tuvo que dar marcha atrás en su decisión. Días después se admitió la denuncia y se anunció que se llevaría a cabo una investigación preliminar. Hasta el momento no se conocen detalles sobre los avances de esta parte del proceso en el caso del cuestionado congresista.

