Piura: trabajador de tienda de abarrotes desaparece con 30 mil soles y piden pronta captura

Le confiaron una gran cantidad de dinero y jamás imaginaron que les jugaría una mala pasada. Un comerciante en la ciudad de Piura le pide a la policía que dé con el paradero de su ayudante, el cual lleva una semana desaparecido, luego de encargarle depositar 30 mil soles.

El hecho ocurrió hace 7 días, en donde, supuestamente, el joven depositaría este dinero a un banco, para que una distribuidora les lleve cajas de leche, en el distrito de Sullana.

José Enrique Sánchez Hurtado, dueño de la tienda “Jiret Alexander”, denunció el hecho ante la comisaria del sector y explicó a los agentes que le confió este dinero a uno de sus trabajadores.

“El proveedor de una empresa (distribuidora de abarrotes), me había ofrecido una cierta cantidad de (cajas) de leche y quería que le deposite para obtener el producto”, contó el joven dueño de una tienda ubicada en la calle Cinco, cerca del mercadillo, en el barrio Buenos Aires.

Además, aseguró que el dinero fue entregado en presencia de otros compañeros del trabajo y que a pesar de ser de su confianza, el ayudante no fue visto más por la zona. Según relato el comerciante, este sujeto llevaba más de un año trabajando con él por lo que pensó que lo conocía y podía confiarle este dinero. Además, intentó llamarlo muchas veces, pero su teléfono está apagado.

Ante la policía y los medios de comunicación local, el empresario le hizo un llamado a este sujeto que fugó con los 30 mil soles, para que dé la cara y se ponga a derecho con la justicia, ya que este repartidor sabe cuánto le ha costado salir a adelante a José Hurtado.

Asimismo, la policía está realizando diversos operativos para dar con el paradero del ex trabajadores. Al ir a su vivienda, la familia no supo qué responder, ya que aseguran que semanas no llega a su casa.

CIERRAN PLAYAS DE COLÁN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Tras el incremento de casos positivos por COVID-19, la Municipalidad de San Lucas de Colán informó que el acceso a la playa Colán, estará prohibido desde este domingo 16 hasta el lunes 31 de enero del 2022.

Es importante precisar que el Decreto de Alcaldía 0001-2022-MCP-SLC-A, publicado a través de sus redes sociales, anunció que la medida rige desde las primeras horas, por este motivo, se pide a la población en general que los bañistas tomen en cuenta este mandato para evitar complicaciones.

Aglomeraciones y desorden en playas del Perú.

“Habido una reunión del consejo que ha logrado un decreto de alcaldía, aprobándose por 16 días el cierre definitivo de la playa. A los turistas, a las personas que nos visitan, por favor, vamos a restringir el acceso a la playa porque los turistas vienen sin mascarilla, vienen sin carné de vacunación, no respetan las medidas de bioseguridad, entre otros”, se lee en el comunicado.

Asimismo, en el decreto también se estipula que toda actividad que genere aglomeraciones como fiestas, eventos deportivos, matrimonios, cumpleaños, reuniones, mítines, etc, quedan completamente prohibidos a fin de evitar más contagios en la zona.

“Todo ello, en aras de resguardar la salud de los vecinos del Centro Poblado de San Lucas de Colán. Aquellos que no cumplan esta medida serán sancionados de acuerdo a ley”, expresa el documento.

A la fecha y hasta este domingo 16 de enero, solo las provincias de Piura, Talara y Sullana se encuentran en alerta sanitario alto, por reportar incremento de casos de COVID-19.

Recordemos que el toque de queda para la ciudad de Piura también se rige desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

