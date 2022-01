Melissa Paredes: usuarios recuerdan la vez que habló de la fidelidad en el Miss Perú Mundo

Melissa Paredes y la vez que participó en el Miss Perú Mundo. (Foto: Instagram/ TikTok)

Melissa Paredes y Anthony Aranda vive su amor a plenitud, haciendo caso omiso a los ataques que reciben de algunos usuarios de las redes sociales. Esta vez no fue la excepción, los detractores de la pareja, en especial de la modelo, no dudó en recordar aquella vez que participó en el Miss Perú, donde habló de la fidelidad.

Como se recuerda, Melissa Paredes ganó el título Miss Perú Mundo 2013, durante el certamen - como es tradición- se sometió junto a las demás candidatas a una serie de preguntas.

El turno de Melissa Paredes es justamente el que está siendo recordado en las redes sociales. ¿Por qué? La joven tuvo que responder: “ ¿Cuál crees tu que debe ser el papel actual de la mujer en la sociedad?”.

Ante ello, la exmodelo respondió: “El rol de la mujer peruana hoy en día como profesional, yo creo que hemos podido estar en el lugar de los hombres y estoy muy orgullosa de las peruanas”.

Luego, se enfocó en el rol de esposa y de mujer. Hecho que resaltaron mucho los usuarios en su publicaciones.

“Como madre tenemos la bendición de Dios de poder cuidar y criar a un niños y como esposa la fidelidad. Yo creo que se aprende a ser esposa el día con día. Yo creo que el rol de la mujer en el Perú y en el mundo hacer de esta sociedad una familia y hacer de este mundo un hogar”, acotó.

Melissa Paredes y la vez que habló de la fidelidad en el Miss Perú. (Video: Twitter)

Como se recuerda, Melissa Paredes protagonizó un ampay el 2021, cuando fue captada besando al bailarín Anthony Aranda, estando aún casada con Rodrigo Cuba.

Tras su separación con el futbolista, la actriz confirmó que tenía una relación con el coreógrafo.

Y aunque la joven ha resaltado en más de una oportunidad que estaba separada desde antes con Rodrigo Cuba, y que el vivir juntos era parte de un trato, los usuarios no han dejado de señalarla.

Sin embargo, hay otros - según contó la propia Melissa- que se emocionan con su nueva unión, pidiéndole hasta Tiktoks juntos bailando.

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES RENUNCIÓ A SU CORONA?

Melissa Paredes fue coronada como Miss Perú Mundo 2013 (el certamen se realizó el 2012), pero tuvo que renunciar a su cargo tras desatarse una polémica por unas fotos que se tomó muchos años antes cuando era modelo. En una imagen salía como presidiaria y otra como conejita.

“Yo respeto mucho a esas personas que me critican tan duro. En realidad yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona” , señaló la actriz en su momento.

Por su parte, Jessica Newton indicó que una reina de belleza no podía protagonizar ese tipo de imágenes.

“No la conozco. La he visto por la televisión, sé quién es por la televisión... Ella sale ganadora (en el año 2012), pero luego salen fotos de ella con traje de presidiaria, orejitas de conejo y no puede ser así, una candidata no puede salir así… Yo di mi opinión diciendo que esa chica no puede ir al Miss Universo”, dijo, por su parte, Jessica Newton en aquella ocasión.

Melissa Paredes fue coronada Miss Perú Mundo 2013. (Foto: Perubeauties.org)

SEGUIR LEYENDO: