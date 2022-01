Director de ‘Un romance singular’ responde a congresistas: “Resalta la calidad de políticos que son” | ENTREVISTA

Un amor singular es una película protagonizada por dos mujeres peruanas trans y dirigida por Wesley Verástegui.

¿Cuál es la pesadilla que puede vivir un cineasta? En el caso del directo Weasley Verástegui sería lidiar con el cambio de horarios en las salas de cine y aparecer en un documento firmado por un grupo de congresistas que se han mostrado en contra del mensaje que transmitió a través de su película Un romance singular, cinta protagonizada por dos actrices trans y que está dirigida a la comunidad LGTBIQ+ y a aquellos que quieren comprender a los demás sin prejuicios ni estereotipos.

Los representantes conservadores de Renovación Popular mencionaron al director de cine en un pedido a la ministra de Cultura para que esta explique cuál es el aporte cultural que la película tiene y cuánto dinero se ha entregado. Este tipo de información oficial es de acceso público ya que formó parte del Concurso estimulo a la distribución cinematográfica.

Si hablamos de números, se entregaron S/70 000,00 solo para la distribución del film, según la Resolución Directoral N°000361-2021-DGIA/MC. Verástegui comenta que “me da risa porque dicen que la película ha sido financiada por el ministerio de Cultura cuando ellos no han hecho nada de eso. La única parte que han financiado es la distribución cinematográfica, desde ahí ya parten con un error. La misma distribución es una chamba enorme porque las mismas salas no quieren darte pantalla, no todos quieren apoyar por ser de temática trans”, comenta.

Tras conocer el documento oficial emitido por los congresista, él se tuvo que comunicar con la dirección del ministerio de Cultura que le brindó el estimulo. Esta no es la primera vez que se da un caso como este, ya que algo simular sucedió con el proyecto Mi cuerpa, mis reglas de Mayra Couto y el documental La revolución y la tierra , ambos con rebote mediático.

El escrito dirigido a la ministra menciona que Un romance singular tiene un mensaje despectivo y negativo sobre los creyentes evangélicos, además de poseer una carga de discriminación religiosa.

- “Es curioso como están aprovechando la discriminación para favorecerse. Ellos son los principales culpables de discriminar a diestra y siniestra en cualquier lugar donde encuentren a un miembro de la comunidad LGTB. Y que se agarren de una discriminación religiosa es bastante risible y repudiable porque son congresistas. Lo que me dio vergüenza es que pongan mi nombre en esa carta con esos seres tan impresentables como ellos, yo me dije, que asco que me pongan con esta gente”.

Para hacer ese tipo de interpretaciones deja entrever que uno de ellos haya visto la película de inicio a fin.

- “Si no pudieron googlear el monto del premio, menos han ido a ver la película, definitivamente no. Apuesto que ni el tráiler han visto. Estoy seguro que con la opinión de una sola persona han hecho sus criticas. Son tan ociosos e idiotas que resalta la calidad de políticos que son ”.

La película Un romance singular narra la historia de un joven conservador que conoce a una antigua trabajadora sexual, sin imaginar que ambos se enamorarían ese mismo día, ignorando el pasado y los secretos que guarda cada uno.

Al parecer, no les ha quedado claro cuál es el aporte cultural de tu película. ¿Los podrías ayudar resolviendo su duda?

- “Es la visibilidad y representatividad que puede tener una persona trans al ver la película. Han ido muchísimas mujeres trans a verla y están felices con la historia. Es una comedia romántica bastante femenina y divertida, desde mi punto de vista . Entretiene bastante. Si una persona quiere cambiar, lo va a lograr con la película”.

Weasley Verástegui comenta que, desde su percepción, estos parlamentarios estarían buscando “tirarle cualquier tipo de barro a la ministra Gisela Ortiz”. Continúa indicando que han visto su film como una oportunidad para hacerlo. “Ya, algo de evangélicos mencionaron en el tráiler, vamos, cuando no han averiguado nada. Seguro han dicho ministra mala, diabólica, hay que sacarte del puesto y a eso van”.

Aunque la permanencia de Un romance singular no estará por muchos días en las salas de cine, el director quiere tratar de llevar su largometraje a un canal de televisión de señal abierta o una plataforma digital masiva para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. “No quiero que se pierda el mensaje, voy a tratar de lograrlo”, concluyó.

Aprovecha las últimas fechas disponibles en Lima para que no te pierdas esta comedia romántica donde la religión y la transfobia no interviene cuando dos personas se enamoran. Revisa la cartelera de UVK San Martin.

